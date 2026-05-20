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Meteo, anticiclone fino a fine maggio?
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Meteo, anticiclone fino a fine maggio?
Secondo MeteoLive già a partire da oggi, mercoledì 20 maggio, sino alla fine del mese sarà anticiclone estivo sull’Italia con punte anche di 33-34 gradi.
Un anticiclone così potente non è certo una novità, nemmeno a maggio.
Sole e caldo domineranno la scena per giorni, anche se a tratti, specie da martedì 26, in Valpadana rientrerà un po’ di vento da est meno caldo, in grado di determinare un’inversione di temperatura e limitare la calura al suolo, una manna per evitare temperature da forno.
Inizia l’estate.