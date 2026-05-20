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Manfredonia, l’Angel festeggia con la sua giovane atleta Michela Ciociola la vittoria della Coppa Puglia della C femminile

Con la Virtus Matera una stagione in giro per la Puglia, dalla vittoria della coppa Puglia fino agli spareggi per l’accesso alle finali nazionali Under 19 con Roma!

Non sempre gli obiettivi si possono raggiungere a casa propria, soprattutto quando sei una giovane atleta che ama profondamente il basket e la tua società, dove sei nata e cresciuta, non ha la squadra femminile.



Smettere di giocare non rientra minimamente nei tuoi piani, pertanto, con tanti sacrifici, decidi a 15 anni di stravolgere la tua vita, cambiare città, scuola, lasciare la famiglia, gli amici e continuare a coltivare la tua grande passione.

Complimenti Michela, chi lotta per i suoi sogni è sempre un vincente; quest’anno hai preso in mano la tua vita con la maturità che pochi ragazzi alla tua età posseggono.

Ora si torna a casa, nella tua Angel con la speranza di programmare cose nuove per il futuro.