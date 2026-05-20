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Manfredonia, moto e scooter sfrecciano e parcheggiano all’interno dei Giardini Scaloria

Neanche due mesi dopo l’inaugurazione dei Giardini Scaloria assistiamo già a scene che lasciano molta amarezza.

Un’area pubblica nasce per essere vissuta da famiglie, bambini, ragazzi e cittadini nel rispetto delle regole e della convivenza civile. Vedere moto e scooter sfrecciare o parcheggiati all’interno del parco, a pochi passi dalle aree frequentate ogni giorno da tante persone, non è soltanto un gesto scorretto: è il segno di una preoccupante mancanza di rispetto verso la città e verso chi cerca di vivere questi spazi con educazione e senso civico.

Il problema, infatti, non riguarda solo i mezzi parcheggiati dove non dovrebbero stare. Il vero problema è l’idea che tutto sia concesso, che gli spazi pubblici possano essere utilizzati senza alcuna attenzione per gli altri e senza il minimo rispetto delle regole.

I Giardini Scaloria, come tutti i luoghi pubblici, rappresentano un patrimonio importante per la comunità e meritano di essere tutelati, non trasformati in parcheggi improvvisati o in zone senza controllo. Per questo è necessaria una maggiore attenzione da parte di tutti: cittadini, famiglie, giovani, ma anche di chi ha il compito di vigilare e far rispettare le regole.

Servono più controlli e una presenza costante affinché situazioni del genere non diventino la normalità. Perché il degrado inizia proprio quando piccoli comportamenti scorretti vengono ignorati.

Il rispetto degli spazi pubblici è il primo passo per costruire una città più civile, più decorosa e più sicura per tutti.

Michele Arminio