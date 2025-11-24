Spettacolo Italia

Vanessa Incontrada si sposa: l’annuncio e il cambio look

Vanessa Incontrada annuncia il matrimonio con Rossano Laurini dopo 16 anni insieme. La conduttrice mostra il nuovo look su Vanity Fair e rivela la sua routine.

Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sposano. Dopo 16 anni insieme, la conduttrice e l’imprenditore toscano hanno deciso di convolare a nozze.

La separazione e il ritorno

Vanessa ha raccontato a Vanity Fair“C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano. Poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui”.

“Siamo ripartiti dagli errori che avevamo commesso”, ha spiegato. La decisione di sposarsi “è arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande che per me è molto più emozionante ora”.

Il nuovo look conquista

Sui social ha condiviso foto del servizio per il magazine: capelli vaporosi, abiti con fantasie e trasparenze. Un cambio look che sta conquistando i fan.

La routine quotidiana

Vanessa ha rivelato: “La mattina mi sveglio, vado in palestra e poi vado a far colazione in un bar a Follonica dove mi incontro con i miei vecchietti. Un gruppo di signori che parlano di politica e calcio. È un appuntamento fisso che mi fa stare bene”.

