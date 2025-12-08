Valeria Marini e Diaco: scintille in diretta su Rai2

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scintille in diretta durante la puntata di BellaMa’ andata in onda su Rai2 tra Valeria Marini ed il conduttore della trasmissione Pierluigi Diaco.

La showgirl stellare, opinionista fissa del programma con la sua “Posta del Cuore “, e il conduttore hanno dato vita a un momento di alta tensione che non è sfuggito agli spettatori più attenti.

Cosa è successo in studio

Durante la diretta, la situazione tra i due è degenerata in modo inaspettato. Valeria Marini, nota per il suo carattere esuberante e le sue battute spesso sopra le righe, avrebbe oltrepassato il limite provocando la reazione del conduttore romano. I telespettatori hanno assistito a un momento di gelo in studio.

Diaco aveva annunciato la fine della rubrica di Valeria Marini, ma la showgirl ci ha tenuto a precisare “L’hai deciso tu”. Diaco, visibilmente imbarazzato, ha cercato di gettare acqua sul fuoco “Il nostro rapporto contrattuale era finito. Non facciamo polemiche in giorni come questi, è inelegante”. La Marini ha detto che continuerà la sua rubrica sui social e ha finito la polemica con un ironico e stizzito “Sì, l’ho deciso io”.

Non è la prima volta che il rapporto tra i due mostra crepe. In passato, Diaco si era dovuto allontanare dalle quinte per bere un bicchiere d’acqua e Valeria ne aveva approfittato per cantare e ballare, costringendo il conduttore a rientrare allarmato. Il programma pomeridiano di Rai2, che punta sul varietà leggero, si trova spesso al centro di polemiche.

La presenza di Valeria Marini dovrebbe portare allegria e leggerezza, ma a volte crea situazioni di tensione impreviste. I social si dividono tra chi applaude la spontaneità della showgirl e chi critica gli eccessi.

La puntata ha generato migliaia di commenti sui social network, con il video che è diventato rapidamente virale. Gli utenti si interrogano sul futuro della coppia artistica e sul destino del programma. Rai2 non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.