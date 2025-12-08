Atreju 2025: via alla kermesse di Fratelli d’Italia con il “bullometro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra le novità più discusse c’è il bullometro, uno strumento per misurare “l’odio della sinistra” che ha scatenato l’ironia dell’opposizione. Elly Schlein e il PD hanno criticato duramente l’iniziativa definendola “propaganda”.

Giorgia Meloni e gli ospiti illustri

La premier Giorgia Meloni ha aperto i lavori dichiarando: “Sei diventata forte, l’Italia è tornata protagonista”. Tra gli ospiti attesi ci sono Raoul Bova, Carlo Conti e numerosi esponenti della politica internazionale.

L’evento promette dibattiti su temi caldi come immigrazione, patrimoniale e riforme costituzionali.