Politica Italia

Atreju 2025: via alla kermesse di Fratelli d’Italia con il “bullometro”

È partita ieri, 7 dicembre, Atreju 2025, la kermesse di Fratelli d'Italia che animerà i giardini di Castel Sant'Angelo a Roma fino al 14 dicembre.

Fabrizio Della Corte8 Dicembre 2025
Atreju 2025
Tra le novità più discusse c’è il bullometro, uno strumento per misurare “l’odio della sinistra” che ha scatenato l’ironia dell’opposizione. Elly Schlein e il PD hanno criticato duramente l’iniziativa definendola “propaganda”.

Giorgia Meloni e gli ospiti illustri

La premier Giorgia Meloni ha aperto i lavori dichiarando: “Sei diventata forte, l’Italia è tornata protagonista”. Tra gli ospiti attesi ci sono Raoul BovaCarlo Conti e numerosi esponenti della politica internazionale.

L’evento promette dibattiti su temi caldi come immigrazionepatrimoniale e riforme costituzionali.

