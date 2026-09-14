Valentina Ferragni sul periodo buio di Chiara: “Ho avuto paura che potesse fare dei gesti assurdi”

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Oggi Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso e la serenità ma ha vissuto un periodo davvero buio a causa dello scandalo che l’ha travolta, Valentina Ferragni è rimasta sempre al suo fianco e ha sofferto tantissimo per la sorella.

In un’intervista che ha concesso al podcast One More Time di Luca Casadei riferendosi al dolore della sorella dopo che è esploso il ‘Pandoro-gate’ ha detto: “Non voleva uscire di casa, non voleva mangiare, e ho avuto paura che potesse fare dei gesti assurdi“. In quel momento così delicato i loro genitori sono corsi dalla nota influencer, anche le sue sorelle erano sempre accanto a lei.

Valentina Ferragni ripensa al periodo buio di Chiara Ferragni: cosa ha raccontato l’influencer

Sono stati tantissimi e molto duri gli attacchi subiti dall’ex moglie di Fedez dopo che è venuto a galla lo scandalo etichettato come ‘Pandoro-gate’. La sorella Valentina ha raccontato che a volte mangiava prima di andare a casa della sorella ma se lei le chiedeva di mangiare qualcosa perché non mangiava dal giorno precedente lei diceva subito di si e rimangiava pur di farlo con lei.

Anche la madre Marina è rimasta costantemente accanto alla figlia, dormiva anche da lei per supportarla in quel periodo terribile. Valentina Ferragni ha fatto sapere che cercavano di stare insieme ai figli di Chiara Ferragni per farla uscire. Loro sono sempre stati una famiglia molto unita ma in quel momento si sono uniti ancora di più. L’influencer ha aggiunto: “Era una cosa che comunque faceva stare male lei, ma ovviamente anche noi”.