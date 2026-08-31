Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il malore in Perù: “Il corpo non rispondeva bene”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha fatto preoccupare i suoi tantissimi fan, nella foto ha la maschera dell’ossigeno. Il motivo? Ha accusato un malore durante la vacanza in Perù che sta trascorrendo con il fidanzato e alcuni loro amici.

Cosa le è successo? Ai suoi seguaci ha rivelato di essere andata ad oltre 5000 metri nella Rainbow Mountain, un’esperienza meravigliosa che però le ha causato qualche problema di salute. L’influencer ha raccontato che dopo essere tornati a Cuzco hanno fatto la doccia e sono usciti. Lei faceva la ‘figa’ con il fidanzato José dicendo che non avevano sofferto l’altitudine, eppure sono stati gli unici a non prendere le pilloline che dovevano aiutarli.

Malore in Perù per Chiara Ferragni: sui social si mostra con la maschera dell’ossigeno e svela cosa è successo

La Ferragni tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che dopo essere stati un po’ in giro sono andati a mangiare una pizza e dopo aver cenato ha sentito un’improvvisa botta di calore. Sentiva che il suo corpo non rispondeva bene, questo l’ha fatta andare nel panico perché le sembrava di non riuscire a respirare bene e che le braccia non rispondevano.

Fortunatamente la situazione si è risolta in poco tempo, ai fan ha rivelato che lì tutti gli hotel sono ben attrezzati con la bombola dell’ossigeno. Chiara Ferragni ha poi detto: “Ho fatto quella per 10-15 minuti e poi mi sono sentita meglio. E dal giorno dopo sono tornata a Lima“.