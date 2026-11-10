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Meteo, venti di scirocco: salgono le temperature

Secondo IlMeteo.it a partire da Martedì 10 Novembre l’isolamento di una struttura depressionaria sul Mediterraneo centrale attiverà una fase perturbata a carico delle regioni del Centro-Nord. Le precipitazioni risulteranno più diffuse e insistenti a ridosso dell’arco alpino, delle Prealpi e lungo la fascia tirrenica settentrionale, con apporti cumulati localmente moderati.

Tale circolazione ciclonica innescherà un netto rinforzo dei venti dai quadranti meridionali: tra Martedì 10 e Giovedì 12 Novembre soffieranno infatti venti tesi di Scirocco e Libeccio, con raffiche che toccheranno i 50-60 km/h su Sardegna, Sicilia e lungo le coste di Lazio, Campania e Calabria.

La risalita di masse d’aria calda di estrazione nord-africana determinerà un sensibile rialzo termico sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori, con valori ampiamente superiori alle medie climatologiche di Novembre.

I valori massimi toccheranno i 25°C nel Cagliaritano e si attesteranno diffusamente tra 24 e 25°C sui settori ionici di Calabria e Puglia. In Sicilia, per effetto favonico indotto dai rilievi investiti dai flussi meridionali, si raggiungeranno punte di 25-26°C, segnatamente tra il Palermitano e il Catanese. Al Centro le massime si porteranno tra 16 e 20°C, mentre al Nord il contesto termico rimarrà più fresco a causa della copertura nuvolosa e dei fenomeni previsti, con valori compresi tra 11 e 14°C.