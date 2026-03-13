Uomini e Donne, Simone Bonaccorsi lancia una frecciatina a Sara dopo la scelta: “Il tempo ha confermato…”

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Per settimane Simone Bonaccorsi ha corteggiato Sara Guadenzi a Uomini e Donne e sembrava esserci molta intesa tra loro. L’ex corteggiatore però ad un certo punto ha deciso di abbandonare il programma perché aveva dei dubbi in merito all’interesse della tronista nei suoi confronti.

Ieri Sara ha fatto la sua scelta nel dating show, non era previsto infatti il suo gesto ha lasciato tutti senza parole. L’ex tronista ha deciso di iniziare una relazione sentimentale con Alessio Rubeca dopo che Tina Cipollari l’ha più volte attaccata in studio.

Sara Guadenzi ha scelto Alessio a Uomini e Donne: la pungente frecciatina di Simone Bonaccorsi

Dopo la scelta di Sara Guadenzi avvenuta nell’ultima registrazione della trasmissione Simone Bonaccorsi le ha lanciato una pungente frecciatina sul suo profilo Instagram. Riferendosi al suo percorso nel programma ha detto che uscire prima a volte è solo una questione di lucidità.

L’ex corteggiatore ha fatto sapere di essere entrato in un percorso credendo nelle emozioni, nel conoscersi davvero e nella chimica. A detta sua ha preferito andare via quando ha capito che per qualcuno era più importante stare davanti alle telecamere che essere sincero. Simone Bonaccorsi ha aggiunto: “Oggi vedo che il tempo ha semplicemente confermato quello che avevo percepito già allora. Io continuo a scegliere la verità, il resto è solo spettacolo“.