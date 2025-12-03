Uomini e Donne Sara ripesca scarti Cristiana: polemica troniste

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Clima rovente nello studio di “Uomini e Donne” durante la registrazione del 2 dicembre 2025, andata in onda il 3 dicembre su Canale 5. La tronista Sara ha deciso di ripescare alcuni corteggiatori che erano stati precedentemente scartati dalla collega Cristiana Anania, scatenando una forte polemica e tensioni palpabili tra le due ragazze. “Non sono un clown”, ha tuonato Cristiana, accusando Sara di mancare di rispetto alle sue scelte e di voler provocare appositamente.

L’intervento di Maria De Filippi

Il gesto di Sara non è passato inosservato nemmeno a Maria De Filippi, che ha dovuto mediare tra le due troniste per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Tra i corteggiatori ripescati figura anche Simone, che aveva inizialmente manifestato interesse per Cristiana ma era stato respinto. Ora Sara sembra intenzionata a conoscerlo meglio, ignorando completamente le dinamiche precedenti.

Tensione crescente in studio

L’antipatia dichiarata tra le due troniste, già evidente nelle scorse puntate, sembra destinata a intensificarsi nelle prossime registrazioni. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi si divide tra chi sostiene la libertà di scelta di Sara e chi ritiene il suo comportamento poco rispettoso. Intanto, Gemma Galgani continua le sue avventure nel trono over, sempre alla ricerca del grande amore in quello che resta uno dei dating show più longevi della tv italiana.