Uomini e Donne anticipazioni registrazione 26 agosto: Gemma Galgani subito protagonista, torna un ex tronista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi 26 agosto si è registrata la prima registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico in studio. Secondo quanto trapelato da Lollo Magazine, Maria De Filippi ha presentato i primi due tronisti di questa nuova edizione del dating show. Si tratta di Flavio Ubirti, che il pubblico ha apprezzato nel corso di Temptation Island e Cristiana Anania, una ragazza di Palermo che è apparsa molto agitata in studio. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che i due nuovi tronisti hanno avuto modo di conoscere i primi corteggiatori venuti per conoscerli. Inoltre grande attenzione è stata focalizzata su Giuseppe, che ha fatto ritorno in studio. L’ex cavaliere del trono over ha avuto un confronto con Rosanna, dove hanno raccontato le ragioni della fine della loro storia d’amore.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani riceve due cavalieri in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in onda da fine settembre su Canale 5 raccontano che grande attenzione è stata focalizzata anche su Gemma Galgani. In particolare, ci sono state ottime notizie per la dama di Torino. Difatti per la donna sono arrivati in studio due cavalieri per conoscerla. La torinese ha deciso di far rimanere entrambi per poi rendersi protagonista di un siparietto con Tina Cipollari. Quest’ultima ha infatti preso in giro la donna dopo la scoperta che ha fatto la barista questa estate. Infine il trono over ha visto il ritorno di un volto storico del programma. Si tratta di Federico Mastrostefano che ha deciso dimettersi in gioco come cavaliere dopo aver fatto il tronista nel lontano 2009.