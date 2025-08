Uomini e Donne quando torna su Canale 5? C’è la data della prima puntata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne è tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà a settembre sui teleschermi di Canale 5 per intrattenere il pubblico come fa ormai da diverso tempo. Nel corso delle ultime ore, Mediaset ha rivelato la data della messa in onda della prima puntata della nuova edizione del programma. Secondo quanto trapelato, Uomini e Donne debutterà il prossimo lunedì 22 settembre su Canale 5. Una partenza molto in ritardo rispetto alle passate stagioni del programma che hanno scatenato il disappunto da parte dei fan. In rete ed in particolare su X, il vecchio Twitter, si leggono commenti del tipo “Ma come? Dovrò aspettare così tanto per vedere U&D” mentre un altro “Non è giusto”.

Riccardo Guarnieri (ex di Uomini e Donne) ha un problema di salute

Nel frattempo, un ex protagonista di Uomini e Donne è tornato a far parlare di sé. Si tratta di Riccardo Guarnieri, che partecipò alcuni anni fa nel programma dove fece sognare per la sua storia d’amore con Ida Platano. L’ex cavaliere del trono over ha fatto un annuncio sui social che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Riccardo Guarnieri ha postato una storia nel suo profilo Instagram con la seguente scritta: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo. Siete in tantissimi, rispondere a tutti è impossibile. Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile. Grazie di cuore. Invece a quelle persone frustrate che anche in un piccolo momento di difficoltà trovano sempre il tempo di darti addosso e scrivere messaggi offensivi voglio dire che alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio.”