TrigNO: il litigio con Maria De Filippi

Un mese e mezzo dopo la finale di Amici 24, TrigNO – all’anagrafe Pietro Bagnadentro – si racconta in modo sincero, toccante e carico di emozioni. Ospite della rubrica YouTube Dimmi di Te di Lorella Cuccarini, il giovane cantante, trionfatore nella categoria canto, ha aperto il suo cuore. Tra momenti difficili, confronti accesi con la conduttrice Maria De Filippi e sogni di futuro, TrigNO ha offerto uno spaccato autentico della sua esperienza nel talent show di Canale 5.

Un percorso fatto di fragilità e personalità

Entrando nella casetta di Amici, TrigNO ha confessato di aver costruito un personaggio perché “temeva che quello che era davvero non fosse abbastanza”. Il reality, però, lo ha costretto a guardarsi dentro: “Le persone possono pensare che io creda molto in me stesso, ma non è così. Io sono un ragazzo pieno di insicurezze… Ad Amici però diverse persone mi hanno aiutato”. E a dargli una mano è stata appunto Maria, insieme agli amici fidati come Ilan, Vybes, Alessia e Chiara, che non solo hanno condiviso con lui gioie e paure, ma gli hanno anche mostrato la bellezza della fatica e della solidarietà.

Le liti con Maria: più forti che con chiunque

Il momento clou dell’intervista è arrivato quando TrigNO ha confidato di aver litigato più con Maria De Filippi che con chiunque altro tra i protagonisti del talent. Le ragioni? Maria non ha mai risparmiato critiche quando serviva. Il ragazzo ha ammesso che la conduttrice lo ha redarguito ripetutamente: “Mi diceva che non avevo la testa: per fare questo mestiere bisogna essere dei grandi professionisti…” E sul palco, già si erano visti i primi segnali: “Dov’è lo sbruffoncello che c’era a settembre? … con lui ho avuto delle discussioni” ha raccontato Maria nel corso del serale. Ma queste liti sono state benedette dalla crescita: se da una parte c’era tensione, dall’altra è nato un rapporto solido, fatto di stima reciproca: “Mi ha insegnato a credere in me stesso e a liberarmi”.

Maria come specchio e ispirazione

Il legame tra conduttrice e cantante è cresciuto sui palchi e dietro le quinte. TrigNO ha descritto Maria De Filippi come una vera lavoratrice, instancabile persino nel giorno del suo genetliaco: “Ricordo che per il suo compleanno è venuta comunque alle prove generali… Lei c’è sempre stata e ha seguito tutto”. E inoltre: “Mi ha dato consigli preziosi, di mostrarmi per ciò che sono… In privato o davanti agli altri, e ha sempre le parole giuste”. Per TrigNO, questa presenza costante è stata un mentoraggio silenzioso ma potente: un confronto sincero, che non ha avuto paura di dirgli la verità.

Sogni di futuro: famiglia e autenticità

Oltre ai ricordi del talent, TrigNO ha svelato un lato più intimo: il desiderio di costruire una famiglia: “Sogno di sposarmi e avere due figli, un maschio e una femmina”. Un aspetto che sottolinea la sua voglia di stabilità, di affetti veri, ma anche la necessità di mantenere sempre viva la propria autenticità – quel sé fragile e passionale che ha imparato a difendere grazie all’esperienza ad Amici. TrigNO emerge da un’esperienza intensa: ha superato insicurezze, misure e maschere, si è misurato con una personalità forte come quella di Maria De Filippi, ha litigato e ha trovato una guida. Il risultato? Un artista più completo, umano, aperto e consapevole. Maria, da parte sua, ha dimostrato ancora una volta di essere qualcosa di più di una conduttrice: un punto di riferimento, una saggia maestra di vita per i suoi ragazzi. E ora TrigNO è pronto: con un futuro musicale davanti a sé – tra EP, inediti e concerti – e con il sogno di costruire una famiglia, non smetterà di essere se stesso. Ma stavolta, lo farà con coraggio.