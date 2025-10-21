Uomini e Donne: parla l’ex di Gianmarco Steri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cristina Ferrara, ex di Gianmarco Steri, rompe il silenzio sulle recenti polemiche che coinvolgono il suo ex e Martina De Ioannon, ex di Ciro Solimeno. La donna accusa Gianmarco di aver giocato sporco, sottolineando come il suo comportamento sia stato caratterizzato da una falsa facciata di amore, finalizzata a nascondere altri interessi. Cristina rivela di aver iniziato a sospettare qualcosa di strano quando ha notato incontri e baci tra Gianmarco e Martina, arrivando a collegare i fatti con il momento in cui lui aveva deciso di terminare la loro relazione.

La versione di Cristina

Secondo Cristina, il giorno in cui Gianmarco ha chiuso con lei coincideva con un incontro con Martina, e la chiamata ricevuta poche ore prima sembrava un tentativo di giustificare il tutto come un incontro casuale. La Ferrara afferma di aver capito di essere stata lasciata per altri motivi e, nonostante il dolore, non prova rabbia, ma si dice delusa dal comportamento dell’ex. La vicenda si arricchisce di tensione e accuse, con Cristina che si dice dispiaciuta per aver creduto in un amore autentico, mentre Gianmarco viene criticato per aver agito con superficialità e inganno.