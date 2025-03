UeD, Gianmarco Steri si fa troppe paranoie? Lui spiazza Francesca: “Non mi ci vedo con te”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 7 marzo 2025, tra le varie cose è stata mandata in onda l’esterna di Gianmarco Steri con la corteggiatrice Francesca. Insieme hanno trascorso dei bei momenti però lui ha ammesso di avere dei dubbi in merito alla loro compatibilità, a quel punto lei gli ha fatto notare che si fa troppe paranoie e in questo modo si perde molte cose della vita.

Il tronista ha poi spiazzato la ragazza dicendole che ad oggi si comporta più da amica che da ragazza interessata a conquistarlo. Queste le sue parole: “C’è connessione mentale, mi sento a mio agio, ma io fuori da qua per ora non mi ci vedo con te”.

Gianmarco Steri e Francesca si confrontano dopo l’esterna a Uomini e Donne: lei ammettere di esserci rimasta male

Durante l’esterna la corteggiatrice c’è rimasta male per le parole dette da Gianmarco Steri, però non ha detto nulla. Oggi nello studio di Uomini e Donne glielo ha fatto notare e ci ha tenuto a spiegare perché al momento il suo atteggiamento è amichevole nei suoi confronti.

Al tronista Francesca ha detto che c’è attrazione e intesa tra loro, però per lei è ancora presto e non è pronta a fargli vedere un lato più femminile del suo carattere. Ha poi aggiunto: “Non mi piace mostrarlo subito e a tutti. Non ti dico che devi aspettare, ma non voglio snaturarmi. Vorrei cercare di uscire dal guscio”. Sono in molti a pensare che c’è una bella intesa tra loro e non vedono l’ora di vedere cosa succederà tra loro nella prossima esterna.