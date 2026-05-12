Uomini e donne, Martina Calabrò furiosa dopo la non scelta: la segnalazione choc

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Uomini e donne chiuderà i battenti a fine maggio sui teleschermi di Canale 5. Nelle scorse ore negli studi Elios di Cinecittà in Roma si è registrata una nuova registrazione del dating show. In questa circostanza è avvenuta la tanto attesa scelta di Ciro Solimeno. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che il tronista napoletano ha scelto Elisa come sua compagna di vita. La corteggiatrice ha detto di sì, tanto che i due si sono baciati sotto una cascata di petali rossi. Niente da fare per Martina Calabrò, che era stata data come scelta di Ciro. Proprio la corteggiatrice avrebbe avuto una reazione sopra le righe per non essere stata la preferita del napoletano.

Uomini e donne, Martina Calabrò perde le staffe dopo la non scelta

Martina Calabrò avrebbe perso le staffe dopo la non scelta di Ciro Solimeno. Secondo una segnalazione choc riportata da Lollo Magazine si apprende che la corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe andata a parole con le amiche di Elisa, presenti negli studi. Nella testimonianza si leggono le seguenti parole: “Ho visto Martina con le sorelle in macchina urlare contro le amiche di Elisa. Gridava in modo esagerato, tanto che è intervenuta anche la sicurezza.” Insomma ci sarebbero stati dei momenti di tensione fuori dagli studi di Uomini e Donne in seguito alla scelta di Ciro che andrà in onda nelle prossime settimane su Canale 5.