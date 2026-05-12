Rasha Younes del Grande Fratello: prime parole dopo l’addio da Omer Elomari

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Rasha Younes è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2025. La social media manager romana è tornata alla ribalta nelle ultime ore dopo che Omer Elomari ha annunciato la fine della loro relazione nata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo cinque mesi, i Rashmer – così si fanno chiamare dai fans – hanno deciso di dividere le proprie strade. L’imprenditore siriano ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha annunciato la rottura dall’ex concorrente del Grande fratello: “Nessun rancore, nessun dramma pubblico. Solo due persone che scelgono la pace e vanno avanti. E’ finita.” Il comunicato è stato seguito dalle parole di Rasha Younes, che ha affidato ad Instagram.

Grande fratello – Rasha Younes, prime parole dopo l’addio da Omer Elomari

L’ex protagonista del Grande fratello ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha rotto il silenzio in seguito all’addio da Omer Elomari. Rasha Younes ha scritto le seguenti parole: “Abbiamo deciso di prendere strade diverse. A volte le cose cambiano ed è giusto accettarlo con maturità e rispetto. Porterò con me per sempre i momenti belli e la scelta più giusta per entrambi.” Un addio che non arriva come un fulmine al ciel sereno. Nei giorni scorsi, Omer Elomari aveva disertato un evento organizzato dall’ormai ex fidanzata a Roma, tanto che molti avevano sospettato di una crisi in atto.