Uomini e Donne, Cinzia chiude con Mario e lui sbotta: “Impara a dire la verità, siamo incompatibili”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cinzia Paolini e Mario Lenti si sono ritrovati al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi, lei ha rivelato che dopo essersi negata il loro rapporto si è incrinato.

La dama pensa di aver idealizzato l’uomo, ha raccontato che sono andati a cena insieme e da parte sua si aspettava più conforto dopo quello che è successo nelle precedenti puntate ma non è stato così. Ha fatto poi sapere che tra loro non è successo nulla quando si sono recati in camera e lui quando ha capito che non ci sarebbe stata si è girato dall’altro lato comportandosi come un ragazzino.

Scoppia lo scontro tra Cinzia e Mario a Uomini e Donne: la dama ha messo fine alla loro frequentazione

La dama è convinta che a Mario piaccia solo la sua fisicità e che non ci sia in realtà profondità di intenti. Lui visibilmente infastidito le ha detto che dovrebbe imparare a dire la verità. Il cavaliere alla conduttrice ha detto che lui e Cinzia Paolini hanno due caratteri totalmente diversi, ha detto che non la capisce e che a lui fa capire sempre altro.

Tra i due è scoppiata un’accesa discussione a Uomini e Donne, in studio Mario Lenti alla dama ha detto: “Io ho un difetto e basta? Tu ne hai molti di più, Cinzia non siamo compatibili“. A detta sua voleva delle conferme da parte della donna che però non riesce a dargli. A lui dice che è l’uomo della sua vita però poi si blocca, ha poi ribadito che non sono compatibili.