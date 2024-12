Uomini e Donne, Mario Cusiotore torna in studio: in vista un altro ritorno, di chi si tratta

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne dopo la segnalazione sull’ex tronista Alessio Pecorelli che ha spinto Maria De Filippi a fargli lasciare il trono anche Mario Cusitore aveva decisione di abbandonare il noto dating show a causa dell’atteggiamento non poco infastidito della padrona di casa nei suoi confronti. Stando però alle anticipazioni trapelate sul web in merito alle ultime registrazioni del programma il cavaliere ha deciso di tornare in studio per trovare la sua anima gemella.

Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram Lorenzo Pugnaloni si è lasciato sfuggire alcune indiscrezioni su Uomini e Donne, queste non riguardano solo il ritorno di Mario Cusitore in trasmissione ma anche il ritorno di un altro volto noto del programma. Di chi si tratta? Di Cristina Tenuta, sembra infatti che anche lei potrebbe tornare a breve nell’amatissimo dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo il ritorno di Mario Cusitore a Uomini e Donne torna anche Cristina Tenuta?

Mario Cusitore e Cristina Tenuta (Collage screen Witty Tv)

L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne da tempo ha lasciato la trasmissione, un utente ha fatto notare a Lorenzo Pugnaloni che lei e Mario Cusitore si seguono su Instagram. Fuori dal programma è successo qualcosa tra loro? I due si erano avvicinati la scorsa estate, il loro flirt però era giunto velocemente al capolinea a Uomini e Donne.

Al noto esperto del programma un fan di Uomini e Donne ha fatto sapere che Cristina Tenuta potrebbe approfittare del ritorno di Mario Cusitore per tornare in studio. A detta sua scenderà per il cavaliere, spera però che la redazione del programma non lo permetterà perché i telespettatori fino ad ora hanno già assistito a troppi giochini. I due ricominceranno davvero a frequentarsi nel dating show? Al momento si tratta solo di indiscrezioni, non ci resta infatti che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire tutto quello che succederà.