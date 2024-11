Uomini e Donne, Mario Cusitore lascia la trasmissione: la reazione della De Filippi è epica!

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Mario Cusitore potrebbe aver abbandonato la trasmissione. Una delle corteggiatrici di Alessio Pecorelli avrebbe svelato che il cavaliere e il tronista avrebbero fatto alcune serate insieme. Per questo motivo, Gianni Sperti attaccherà furiosamente i due. Così dopo Alessio, anche Mario Cusitore esprimerà il desiderio di lasciare lo studio perché non attratto da nessuna dama di Uomini e Donne. Di qui arriverà la reazione di Maria De Filippi che non si farà attendere.

Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi per nulla dispiaciuta dell’addio di Mario Cusitore

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi risponderà a tono alla minaccia di Mario Cusitore di abbandonare la trasmissione. La conduttrice si sarebbe limitata a commentare: “Ce ne faremo una ragione.” Insomma, la donna non sembrerà per nulla dispiaciuta dell’addio dello speaker radiofonico che anche l’anno scorso aveva dimostrato di non essere molto onesto nei confronti di Ida Platano e della redazione. Ci saranno novità anche per Gemma Galgani e Fabio Cannone. Quest’ultimo avrebbe già detto ti amo alla dama di Torino. Gemma avrebbe quindi confidato di essere pronta al grande passo con il cavaliere. I due lasceranno insieme la trasmissione? Non resta che attendere le prossime puntate per sapere cosa succederà.