Un Posto al Sole, spoiler 25 aprile 2025: momento di sconforto per Michele, Manuela e Niko felici

In molti si chiedono cosa succederà stasera, venerdì 25 aprile 2025, durante l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele non vedeva l’ora di tornare a lavorare in radio ma le cose potrebbero non andare come credeva. Nella puntata di stasera infatti avrà un confronto con Gennaro Gagliotti e Roberto Ferri che influirà negativamente sul suo umore perché si sentirà messo da parte in radio.

Spoiler Un posto al sole 25 aprile 2025: Manuela e Niko innamorati a Torino, intanto Jimmy…

Le cose procederanno a gonfie vele tra Niko e Manuela, lui nei precedenti episodi l’ha non poco stupita presentandosi all’improvviso a Torino. Dopo aver riflettuto l’avvocato Poggi si è reso conto di non poter più soffocare i forti sentimenti che prova per la Cirillo e si è precipitato da lei che lo ha accolto con immensa gioia.

I due dopo la riconciliazione si godranno la vacanza a Torino insieme a Serena e Filippo. Gli spoiler di Un posto al sole fanno anche sapere che Jimmy troverà un trucchetto grazie ad un suo compagno di classe che gli permetterà di fare i compiti in modo semplice e veloce. Ci saranno altre novità nell’episodio di stasera, venerdì 25 aprile 2025. Di che si tratta? Luca ha rivelato ad Alberto Palladini come intende affrontare il futuro quando la malattia peggiorerà e senza dire nulla a Giulia si metterà in contatto con una persona.