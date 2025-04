Javier Martinez e Helena Prestes in crisi? Arriva la smentita sui social: “Non ce ne frega un ca..o”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Recanati a vedere la villa di Giacomo Leopardi e festeggiato la Pasqua in una mega villa a Riccione. La coppia è tornata a Milano come testimoniato in alcuni foto e video postati sui social. Nel corso della giornata di ieri, gli Helevier così si fanno chiamare sui social, sono rimasti vittima di una fake show. Infatti, era circolata un’indiscrezione che voleva la coppia già in crisi. Neanche a dirlo, la notizia ha fatto in breve tempo il giro della rete, tanto da scatenare la reazione dei fan di Javier Martinez ed Helena Prestes. Molti hanno dimostrato di avere dubbi in merito alla veridicità dell’indiscrezione. Sospetto che ha trovato fondamento quando la coppia si è fatta immortalare ieri pomeriggio in compagnia di Dayane Mello a Milano.

Helena Prestes e Javier Martinez smentiscono la crisi sui social

Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi innamoratissimi a Milano durante un aperitivo insieme a Dayane Mello. La coppia ha postato alcune foto dell’incontro sui rispettivi profili Instagram. In una di queste, si vede il pallavolista argentino e la modella brasiliana scambiarsi un tenero bacio sulla bocca. Ma non è finita qui perché nel tardo pomeriggio di ieri 24 aprile, la seconda classificata del Grande Fratello ha pubblicato un video sul suo profilo Tiktok per rispondere alle malelingue che hanno travolto la sua storia. Nel video postato si vede la modella brasiliana insieme a Javier con un audio che fa in questo modo: “Siamo pienamente consapevoli di quello che dite di noi ma non ce ne frega un c..o“. Una frecciatina per mettere a tacere le voci di una crisi che avevano travolto la coppia nella giornata di ieri.