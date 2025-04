Al Queen of the beach serie A di Vieste ospiti Zorzi, Piccinini, Vermiglio e Mangifesta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste, 24 aprile –Vieste, 24 aprile – Il Queen of the beach serie A, il 20 e 21 giugno non sarà solo una manifestazione di alto livello di beach volley, a cui parteciperanno alcune delle migliori pallavoliste indoor italiane ma avrà anche un momento di cultura sportiva a cui parteciperanno dei big che hanno fatto la storia della pallavolo italiana . A Vieste il 20 e 21 luglio saranno presenti come testimonial gli ex azzurri Francesca Piccinini, Consuelo Mangifesta, Andrea Zorzi e Valerio Vermiglio. Quindi per due giorni sul Lido Cristalda ci saranno gli occhi puntati di tutto il mondo della pallavolo e beach volley italiano. I quattro super ospiti non hanno certo bisogno di presentazione, hanno fatto tutti la storia della pallavolo italiana.

Andrea Zorzi, “Zorro”, così come veniva soprannominato, ha militato per tutta la carriera in Italia ritirandosi a soli 33 anni dall’attività agonistica. Membro della cosiddetta “Generazione di Fenomeni”,. nel 1991 ha vinto il premio della FIVB quale giocatore dell’anno. Due volte Campione del Mondo con la nazionale a Rio ed Atene. Argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Ha vinto 2 scudetti, 2Coppa Italia, 1 Coppa dei Campioni, 4 Coppa delle Coppe, 3 Mondiali per club e 3 Supercoppa Europea. Oggi Zorzi è autore, regista e attore teatrale. Francesca Piccinini, Campione del Mondo nel 2002, una Coppa del mondo, al Campione Europeo e vincitrice della Grand Champions Cup: numerose sono le medaglie di bronzo e argento al campionato europeo, nel periodo compreso tra il 1999 e 2005, e al World Grand Prix tra il 2004 e il 2010. Nel dicembre 2022, come tutte le giocatrici della nazionale campione del mondo 2002, viene introdotta dalla Federazione Italiana Pallavolo nella hall of fame del volley italiano. Ha vinto 5 scudetti, 4 coppa Italia, 5 supercoppa, 7 Champions League, 1 Coppa Cev, 1 Coppa delle Coppe ed una Supercoppa Europea. Unica atleta entrata nel mondo dello spettacolo e commentatrice televisiva per Sky sport.



Consuelo Mangifesta che oggi è la responsabile comunicazione della Lega Pallavolo Femminile. è stata una supercampionessa a cavallo tra gli anni 80 e 90. L’ex azzurra di Ortona ha vinto 4 scudetti, 4 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Coppa dei Campioni, in Spagna ha vinto 1 campionato ed una Coppa della Regina. Valerio Vermiglio conta 308 presenze in nazionale dal 1997 al 2007 vincendo un argento olimpico ad Atene, un oro ed un argento in World League, due ori agli europei, un argento in Coppa del Mondo ed un terzo posto nella Grand Champions Cup. In Italia ha vinto 5 scudetti, 5 Coppa Italia, 4 Supercoppa Italiana, 1 Campionato Russo, 2 Supercoppa Russa, 3 Champions League, 2 Cev ed 1 Supercoppa Europea. Attualmente è testimonial di Sport e Salute e della Federazione italiana Pallavolo. I quattro ospiti di lusso non faranno solo passerella ma saranno protagonisti dell’incontro di cultura sportiva ispirato proprio da uno di loro “Che vinca il Migliore, ma chi vince e’ il Migliore?” che si svolgerà presso l’anfiteatro “nobile” di Vieste alle ore 21.00 del sabato 21 giugno. L’iniziativa parallela alla manifestazione sportiva è stata fortemente voluta e supportata dall’assessore allo sport Gaetano Desimio per rafforzare ulteriormente l’immagine di Vieste.