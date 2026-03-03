Uomini e Donne, Sebastiano svela cosa lo ha colpito di Elisabetta: il ripensamento su Magda e Cinzia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Sebastiano Mignosa a Uomini e Donne ha fatto non poco discutere nelle ultime settimane per via della sua frequentazione con Elisabetta Gigante.

All’inizio del loro percorso di conoscenza le cose tra loro sembravano andare a gonfie vele, col tempo però il rapporto si è incrinato sempre di più. Diversi sono stati gli scontri scoppiati tra loro nello studio del dating show, alla fine la dama ha deciso di dirgli addio. Per lei è stata una grande delusione perché si era legata moltissimo al cavaliere, sta però provando a voltare pagina infatti è uscita con Stefano.

Uomini e Donne, Sebastiano torna a parlare di Elisabetta: il cavaliere non uscirebbe più con Cinzia e Magda

In un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne riferendosi alle donne che ha frequentato fino ad ora nel dating show ha detto che sono tutte belle persone. Ha però ammesso di aver avuto un minimo di ripensamento, ad oggi infatti eviterebbe il primo appuntamento con Cinzia e Magda. Il motivo? Perché pensa che gli abbiano fatto terra bruciata nel parter, a parer suo però con scarsi risultati.

Sebastiano Mignosa è tornato a parlare anche di Elisabetta Gigante: “In realtà è stata lei a puntare me e abbiamo ballato. L’ho detto, io non mi baso sull’estetica per quando sia una bella donna. A colpirmi sono state la sua semplicità e la sua schiettezza”.