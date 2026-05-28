Uomini e donne, la zia di Gianmarco Steri e quel brutto gesto verso Ciro e Elisa: l’accaduto

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La scelta di Ciro Solimeno è andata in onda nei giorni scorsi sui teleschermi di Canale 5. Il tronista napoletano ha scelto Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò. In queste ore, la coppia è rimasta vittima di un brutto gesto da parte di una parente di Gianmarco Steri. In particolare, la zia del barbiere romano ha usato parole poco carine per commentare Ciro e Elisa. La donna ha scritto: “Finta come Ciro, formate la coppia perfetta”, dimostrando di non credere al sentimento che li lega. Gianmarco Steri è oggi felicemente fidanzato con Martina De Ioannon, che un tempo aveva una storia proprio con Ciro finita in malo modo.

Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi a Uomini e Donne

Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi a Uomini e Donne. Il tronista di Uomini e donne ha usato parole d’amore per la corteggiatrice siciliana nel corso della scelta che è stata seguita da oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In quel frangente, il napoletano ha dichiarato le seguenti parole: “Diciamo che il nostro è stato un rapporto molto strano, già dal primo incontro..” L’uomo ha continuato: “Ti ho sempre detto che hai degli occhi bellissimi e quando mi guardi con quegli occhi per me sono ancora più belli. Non so se saremo complicati, se litigheremo tanto, se la distanza ci allontanerà, l’unica cosa che so è che non riesco più a fingere perché provo dei sentimenti nei tuoi confronti. La mia scelta sei tu“. Un amore che oggi è pienamente decollato come dimostrano le storie pubblicate sui rispettivi profili social della coppia.