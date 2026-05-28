L’oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno con le pagelle, seconda sestina: Pesci, voto 9

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno, i Pesci vivranno un periodo di grandi decisioni, favorevole per l’amore e per osare sul lavoro, con un netto miglioramento anche nella salute e nel benessere. I nativi del Capricorno, invece, dovranno affrontare un mese più faticoso e accidentato sia nei sentimenti che nelle collaborazioni professionali, ma recupereranno grinta ed energie verso la fine del mese. Infine, gli individui dell’Acquario saranno chiamati a fare chiarezza nelle relazioni e a gestire forti tensioni e stress sul lavoro, con l’invito a evitare passi falsi dal punto di vista finanziario.

Amore, lavoro e benessere secondo l’oroscopo di giugno: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – In amore, giugno ti spinge a fare chiarezza e a prendere posizioni nette. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, dal giorno 15 avvertirai una svolta: una ventata di passione riaccenderà il dialogo e la complicità di coppia. Se hai una storia solida, l’estate potrebbe portarti a pianificare un matrimonio o una convivenza. Se invece sei single, la voglia di novità cresce e da luglio, con Giove nuovamente alleato, farai incontri fortunati e spensierati. In questo periodo persino i tagli drastici non fanno male: vuoi solo liberarti dei pesi morti. Le risposte che aspettavi da inizio anno finalmente arrivano, anche se le giornate del 16, 22 e 23 giugno richiederanno prudenza per qualche dubbio o malinteso di troppo. Ricorda che molti nati sotto il tuo segno stanno scegliendo l’amore part-time, preferendo legami liberi e senza troppi vincoli.

Sul fronte professionale sei in una fase di transizione: i vecchi ostacoli si stanno trasformando in trampolini di lancio per l’estate. I primi timidi segnali di miglioramento si vedranno dopo il 13 giugno. Anche se l’opposizione di Saturno e Nettuno crea ancora qualche scetticismo, l’addio al transito pesante di Giove ti regalerà un anticipo di sollievo. Se sei un libero professionista, è tempo di ridiscutere alcune collaborazioni e fare scelte strategiche sui progetti in corso. Occhio alle finanze: Mercurio suggerisce di monitorare entrate, uscite e scadenze fiscali. A metà mese potresti aver bisogno di un consulente per sbrogliare una questione burocratica o legale. Per chi gestisce un team o ha grandi responsabilità, la svolta potrebbe coincidere con un cambio di mansione o una drastica riduzione del carico di lavoro.

Sul fronte del benessere, il cielo scuote i tuoi ritmi quotidiani in modo improvviso, e a farne le spese è il sistema nervoso. Fai particolare attenzione alle giornate del 2, 3, 9 e 10 giugno, quando la tensione potrebbe sfociare in mal di testa, insonnia o problemi di digestione. Per ricaricarti ti basterà puntare su una dieta bilanciata, dormire un po’ di più e spegnere lo smartphone prima di coricarti. Voto: 7

Scorpione – In amore, anche se la tua relazione è stabile, preparati a qualche battibecco. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il mese sarà spaccato in due: sarai tranquillo e propositivo fino al 13, ma dal 14 le cose si faranno più complesse da gestire. Affronta le difficoltà insieme al partner, senza silenzi o rinvii. Con Marte in opposizione, rischi di riversare in casa le tensioni del lavoro o della quotidianità. Investire tempo e attenzioni nel legame sarà indispensabile per evitare tempeste. Solo se stai trascinando una crisi esasperata e logorante da tempo, giugno ti metterà davanti a un “dentro o fuori” definitivo: la quadratura di Giove spingerà a tagliare i rami secchi, ma si parla di casi limite. Se sei single, i sono pochi: le storie leggere, nate per il gusto della libertà, non ti creeranno problemi. In sintesi: vivi ogni emozione con autenticità, senza paure o ipocrisie.

Sul lavoro è il momento di agire: presenta una proposta, accetta un incarico ed esponiti con determinazione. Lascia da parte il pessimismo e le incertezze. Se desideri rinnovarti o avviare un’attività, il terreno è fertile: l’unico limite è la tua mente. Cambiare sede, ruolo o iniziare nuovi progetti ti spalancherà porte inaspettate. Esci dalla tua zona di comfort prima di luglio, mese in cui le occasioni diminuiranno. Segnati le giornate del 7, 8, 15 e 16 per le intuizioni migliori, utili a prendere decisioni importanti. Anche chiudere un progetto insoddisfacente sarà liberatorio. Altre ottime chance di metterti in gioco arriveranno dal 22 al 30, con giornate super favorite il 24, 25 e 26.

Sul fronte del benessere, le prossime settimane metteranno alla prova la tua resistenza psicofisica. Fai attenzione e mantieni la prudenza soprattutto tra il 17 e il 19. Combatti la stanchezza evitando lo stress e dedicandoti ad attività che nutrono lo spirito. Un ottimo recupero arriverà tra il 24 e il 25 grazie alla complicità tra Sole e Luna. Occhio alla pelle, che in questo periodo sarà particolarmente delicata. Scegli di prenderti cura di te, dentro e fuori. Voto: 7

Paolo Fox e l’oroscopo del mese di giugno: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Mettiti alle spalle i vecchi rimpianti. In amore, la ruota gira a tuo favore rispetto al mese scorso. Con Venere che torna attiva dal 13 giugno, per te comincia una fase tutta nuova. Sfrutta la tua proverbiale sincerità per tenere lontana ogni ipocrisia e costruire legami autentici. Se sei single, giugno ti invita a cambiare approccio: smettila di rincorrere l’impossibile solo per il gusto della sfida, e dai una chance a passioni apparentemente più tranquille, ma decisamente più solide. Da luglio si fa sul serio: convivenze o passi ufficiali diventano progetti concreti. Non avere paura di metterti in gioco, ogni legame serve a farti scoprire qualcosa in più su di te.

In ambito lavorativo, l’estate ti porta una carica incredibile di occasioni. Come sottolineano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, Saturno protegge le tue mosse e ti spinge a rimetterti in pista, mentre l’opposizione di Urano ti urla che è tempo di voltare pagina e cambiare abitudini. Ottime notizie da Mercurio, che smette di ostacolarti: vie libere a trattative, contratti e colloqui. Segnati queste date: dal 17 al 19 giugno avrai i giorni perfetti per definire un accordo o fare un incontro decisivo, mentre sabato 27, con la Luna nel tuo segno, l’intuito ti guiderà verso scelte audaci. Da luglio Giove tornerà dalla tua parte, ma devi seminare adesso: muoviti, attiva la tua rete di contatti e passa all’azione.

Sul fronte del benessere, dopo un periodo un po’ altalenante, ritrovi finalmente il tuo centro. Il consiglio delle stelle è di circondarti solo di persone positive, capaci di trasmetterti serenità. Sfrutta al massimo i giorni del 9, 10, 18 e 19 giugno per ricaricare le batterie con dello sport, un’uscita con gli amici o del sano relax. Unica accortezza: nel weekend del 20-21 potresti accusare un po’ di stanchezza, quindi stacca la spina. Voto: 8

Capricorno – In amore, i primi mesi dell’anno hanno lasciato un po’ di stanchezza emotiva nel tuo cuore. Se hai una storia di lunga data, potresti sentire che la routine ha spento un po’ la passione. Non parliamo di una crisi insanabile, ma hai bisogno di ascoltare i tuoi veri desideri. Evita di compiacere gli altri solo per quieto vivere: ti lascerebbe solo amarezze. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia prudenza fino al 13 giugno, anche in famiglia. Tra genitori e figli, o con il partner, le parole pesano: usa tatto e pazienza. Se sei in coppia, spezza la monotonia; se sei single, non avere fretta di legarti. Apri bene gli occhi il 29 e 30: con la Luna nel segno vivrai emozioni intense, anche se fugaci.

Sul lavoro, giugno è ancora un terreno accidentato. Le collaborazioni richiedono cautela e le tensioni accumulate esploderemo il 9 e il 10. Saranno giornate elettriche in cui capirai finalmente di chi ti puoi fidare. Se qualcuno si è mostrato sleale, è il momento di tagliare i rami secchi. Questa ritrovata consapevolezza ti renderà più forte. Un progetto non è stato confermato? Non abbatterti, la delusione si trasformerà in grinta per reinventarti. Ascolta il tuo intuito e non credere alle promesse vuote: ricorda che da luglio Giove smetterà di ostacolarti.

Per la salute, l’inizio del mese (il 2 e il 3) parte con un forte nervosismo, che tornerà a farsi sentire il 9 e il 10. Attento agli eccessi il 22 e 23, ma l’ottimo recupero arriva a fine mese, dal 27 al 30. Voto: 6,5

Oroscopo e pagelle di Paolo Fox per il mese di giugno: Acquario e Pesci

Acquario – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, giugno ti chiede di fare chiarezza, partendo dai sentimenti. Se la sfera professionale ti crea nervosismo, inevitabilmente anche l’amore ne risente. Le prime due settimane scorreranno tranquille, ma da domenica 14 inizierai ad avvertire le prime tensioni. Con Venere in opposizione, è il momento di guardarti dentro: se hai accanto un partner che frena ogni tua iniziativa o non comprende i tuoi stati d’animo, la tua tolleranza scenderà a zero. Attenzione ai giorni 17 e 18, quando il tuo viscerale bisogno di libertà potrebbe innescare accesi conflitti, specie se il rapporto è già logorato. Non girare a vuoto con frasi di circostanza; scova l’origine del tuo malcontento per sbloccare la situazione. Se sei single, l’istinto ti spinge a concederti, ma la diffidenza ti impedisce di lasciarti andare del tutto. Per le coppie di lunga data, invece, il vero investimento sarà ritrovare la complicità attraverso esperienze nuove e intriganti.

Sul lavoro, l’influenza di Marte alimenterà il nervosismo per l’intero mese, con picchi critici l’11, il 12, il 24 e il 25. Evita passi falsi con il portafogli: il rischio di un tracollo finanziario è dietro l’angolo. Tra scadenze, accordi da rinnovare e aspettative della famiglia, la pressione esterna è alta, ma questo caos potrebbe essere la scusa perfetta per cambiare rotta e ritrovare la motivazione. Sotto la spinta di Urano sei pronto a scelte ribelli, anche perché da luglio Giove diventerà opposto e pretenderà decisioni chiare.

Per quanto riguarda la salute, ti trascini un forte stress psicofisico fin da maggio. Cerca di scaricare la tensione a metà mese: i giorni 28, 29 e 30 offriranno un ottimo recupero, ideale per fare un controllo o riposare. Se saprai affrontare questo mix esplosivo con ironia e determinazione, vincerai tu. Voto: 6,5

Pesci – Si prospetta un giugno di grandi decisioni. In amore c’è un cielo che accende i cuori e favorisce i progetti a lungo termine. Se fai coppia fissa, potresti pensare a una convivenza o al grande passo del matrimonio. Se invece avverti un forte desiderio di novità, asseconda questo bisogno di brividi e avventure: uscire dai soliti schemi ti aiuterà a ritrovare la passione. Anche se sei fermo da tanto tempo, non avere paura di rimetterti in pista. I single dovrebbero guardarsi intorno, soprattutto domenica 7 e nelle giornate del 24 e 25, quando un invito inaspettato potrebbe trasformarsi in un incontro del destino.

In ambito lavorativo, è il momento di osare. Giove ti offre gli ultimi scampoli della sua protezione, ma non preoccuparti per il futuro: da luglio la strada resta libera da ostacoli. C’è solo Urano che crea qualche scompiglio positivo, spingendoti a ridisegnare i tuoi piani, a cambiare azienda o persino città. Già dal 2 del mese, Mercurio ti dona una lucidità mentale eccezionale per fare le scelte giuste. Se gestisci un’attività in proprio o attendi un responso, i giorni dal 22 al 30 saranno decisivi. Non aspettare che le cose accadano da sole, ma muoviti in prima persona: organizza i tuoi appuntamenti importanti il 24 e il 25. Ascolta il tuo sesto senso, che ora è ai massimi livelli.

Sul fronte del benessere, la salute migliora grazie a cure efficaci e specialisti competenti. Cerca solo di gestire l’ansia durante le domeniche di giugno, che saranno un po’ pesanti dal punto di vista emotivo. Rilassati e concediti un po’ di svago per ricaricare le batterie. Voto: 9