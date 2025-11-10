Gianmarco Steri e Martina De Ioannon confermano il loro amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno finalmente mostrato il loro amore sui social. Dopo aver condiviso alcune foto scattate nel luogo dell’ultima esterna prima della scelta, i due sono apparsi più uniti che mai, lasciando alle spalle dissapori e rapporti precedenti.

Dettagli sulla coppia nata a Uomini e Donne

La coppia, nata tra i rumors e le foto rubate, ha deciso di uscire allo scoperto, dimostrando di voler portare avanti una relazione seria. La loro storia è iniziata ufficialmente poche settimane dopo un incontro in discoteca, consolidandosi dopo un periodo di ritorno a una conoscenza più profonda. I follower hanno espresso entusiasmo e speranza, sottolineando come tutto fosse scritto nel destino di questa coppia. Gianmarco, originario di Centocelle, ha sempre mostrato reticenza sui social, ma ora si è lasciato andare al sentimento, condividendo momenti intimi con Martina, che aveva già suscitato interesse durante il suo trono.