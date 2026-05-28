Oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno e pagelle, prima sestina: voto 7,5 ai Gemelli

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno, i Gemelli supereranno le recenti insicurezze sentimentali e riscopriranno l’amore spontaneo, mentre sul lavoro otterranno riscatti e successi, pur dovendo gestire con prudenza le finanze e lo stress. I nativi del Cancro affronteranno tensioni di coppia legate alle spese e ai parenti, ma beneficeranno di ottimi flirt e di importanti conferme professionali per i liberi professionisti, nonostante qualche alto e basso nella forma fisica. Infine, i nati sotto il segno della Vergine vivranno un mese di vera rinascita: ritroveranno l’armonia di coppia o faranno nuovi incontri magici, mentre sul lavoro riprenderanno in mano il timone proponendo nuove idee e sfruttando una salute ottima e una grande grinta.

Il mese di giugno secondo l’oroscopo di Paolo Fox: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – In amore, giugno si apre con un pizzico di incertezza e un bizzarro senso di déjà-vu che ti riporta dritto a gennaio. Se all’inizio dell’anno hai dovuto masticare amaro o affrontare tensioni sentimentali pesanti, ora devi fare tesoro dell’esperienza: vietato ricascarci. L’oroscopo di Paolo Fox ti ricorda però che si tratta di nuvole passeggere, perché luglio spazzerà via ogni dubbio. Nel frattempo, occhio ai malintesi e a chi non gioca a carte scoperte, specialmente nei giorni del 3, 4 e 10. Sei single? La musica cambia da sabato 13, quando Venere tornerà a sorriderti regalando ottimi incontri. Questo mese è un vero giro di boa: da luglio Giove non sarà più ostile, portando una ventata di rinascita per le storie in crisi e un senso di liberazione per chi si è separato.

Sul lavoro, ti giochi tutto nei primi quindici giorni. Le provocazioni di colleghi o superiori rischiano di farti perdere le staffe, ma la parola d’ordine è: calma. Evita i conflitti diretti e non prendere decisioni affrettate. La svolta arriva a metà mese: le tensioni svaniscono e tu ritrovi l’ottimismo, riuscendo finalmente a sbrogliare vecchie matasse, in particolare il 17 e il 18. Il finale di giugno è perfetto per i colloqui e per metterti in mostra. Preparati, perché da luglio Giove tornerà a darti manforte e potrai far decollare i progetti rimasti nel cassetto.

Per quanto riguarda la salute, la prima metà del mese sarà piuttosto faticosa. Attorno al 3 potresti sentirti spossato e decisamente fuori gioco, e anche il 16 dovrai tirare il freno a mano per non esaurire le scorte di energia. Niente paura: da domenica 28 giugno Marte entra nel segno e ti ricarica al 100%. Voto: 7,5

Toro – In amore, Marte e Giove accendono la tua passione e la voglia di fare progetti di coppia. Attenzione però a Venere che, dal giorno 13, diventa un po’ imbronciata: niente di grave, ma tra impegni di lavoro e pensieri pratici rischi di trascurare il partner, cedendo a piccoli malumori. Da luglio, inoltre, alcune scadenze professionali diventeranno improrogabili, aumentandoti la distrazione. Segnati queste date sul calendario: 18, 19, 24 e 25. Saranno le giornate più delicate; evita i battibecchi inutili e non scaricare in casa il nervosismo accumulato fuori. Se sei single, giugno ti riserva comunque ottimi incontri grazie ai pianeti dell’energia e della fortuna. Potresti invaghirti di una persona fuori dagli schemi o vivere un flirt intrigante e leggero, anche se senza troppo impegno.

Sul lavoro, Mercurio ti regala per tutto il mese lucidità, fiuto negli affari e ottimi contatti. Devi però agire in fretta. Da luglio, infatti, Giove assumerà una posizione più severa, portando possibili ritardi, controlli o nodi burocratici da sciogliere. Non temere, significa solo che devi muoverti d’anticipo: se hai accordi da chiudere, contratti da firmare o questioni da regolare, fallo adesso che hai il vento in poppa. Metti ogni cosa nero su bianco per evitare malintesi futuri. I giorni migliori per trattative e soluzioni saranno il 15, 16 e 20. Superato giugno la pazienza scarseggerà e, se un ruolo non ti soddisfa più, potresti optare per un taglio netto. La settimana dal 22 al 28 sarà ideale per capire con chi schierarti o se chiudere un percorso ormai sterile.

Per il tuo benessere, l’imperativo è risolvere ogni questione prima dell’estate. Fortunatamente, dal 28 giugno vivrai un ottimo recupero psicofisico. Ricorda che riposare è un tuo sacrosanto diritto: concediti delle pause e impara ad ascoltare il tuo corpo. Voto: 7,5

Astrologia e pagelle del mese di giugno: Gemelli e Cancro

Gemelli – Se la tua relazione ha resistito a un inizio d’anno burrascoso, significa che hai una forza interiore sorprendente. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i momenti difficili di febbraio sono serviti a guardare in faccia le tue insicurezze: averli superati dimostra una maturità splendida. Dal 13, grazie a Venere in ottimo aspetto, riscopri la gioia di amare in modo spontaneo. Segnati queste date: il 17, 18, 22 e 23 porteranno sorprese.

Se cerchi l’amore, gli incontri casuali rispecchieranno i tuoi desideri più audaci. Se invece vivi una fase di insoddisfazione, potresti cedere alla tentazione di evadere; un desiderio che va capito, poiché spesso il tradimento non è solo attrazione fisica, ma il bisogno di attenzioni e passione che mancano nel rapporto. Per chi si ama, Giove protegge i grandi passi: convivenze, acquisti di casa o l’arrivo di un figlio.

Sul lavoro, il Sole ti dà la carica fino al 21 e Urano spinge verso il rinnovamento. È il momento del riscatto e di risposte positive a progetti o richieste passate. Se hai esami o prove in vista, giugno porterà ansia ma anche grandi successi. Attenzione alle finanze: Saturno richiede prudenza per via di spese impreviste. Intorno al 16, 17 e 22 fermati a fare i conti.

Fortunatamente, la seconda metà del mese ti vede in gran recupero fisico grazie a Venere e Saturno. Occhio solo a non accumulare troppo stress sotto forma di mal di testa o insonnia, specie tra il 20 e il 21. Impara a riposare! Voto: 7,5

Cancro – In amore, occhio al portafoglio, perché questo mese le tensioni di coppia nascono proprio lì. Se le entrate mancano o non siete d’accordo sulle spese di casa, anche l’unione più solida rischia di vacillare. Segnati queste date sul calendario: il 2, il 3 e il 10 maggio il nervosismo salirà alle stelle e le polemiche saranno accese. Se trascini una crisi da tempo, potresti decidere di allontanarti; se invece hai appena ufficializzato una storia, tieni alla larga i parenti invadenti. Anche le decisioni su figli e casa si faranno più faticose. Per fortuna, i nuovi flirt nascono sotto il segno della leggerezza e del divertimento, grazie a una Venere complice fino al 13. Se cerchi avventure senza impegno, avrai pane per i tuoi denti: domenica 21 il Sole entra nel tuo segno, regalandoti emozioni speciali e un finale di mese decisamente intrigante.

In ambito lavorativo, ottime notizie se studi o ti sei dato da fare nell’ultimo periodo. Parti alla grande: tre pianeti nel tuo cielo spingono i tuoi progetti e ti regalano ottime opportunità. Certo, i traguardi importanti richiedono sforzo e la stanchezza si farà sentire. Inoltre, con Saturno sempre in agguato, dovrai difendere con le unghie e con i denti le posizioni che hai conquistato. Vuoi rinnovare un contratto o cambiare aria in ufficio? Sfrutta l’8 e il 9, giorni perfetti per avanzare proposte concrete. Se invece lo stress ha superato il livello di guardia, ti toccherà rivedere i tuoi piani, magari resettando tutto in qualche settore. Consolati: il cielo è comunque molto più sereno rispetto al passato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Giove favorisce i rinnovi e le collaborazioni, anche se le uscite finanziarie sono aumentate e ci sono ancora nodi economici da sciogliere. Tra il 15 e il 21, l’accoppiata Mercurio-Giove stimolerà la tua mente: se sei un libero professionista, arriverà una conferma o un’offerta interessante. La voglia di cambiare azienda o settore resta alta.

Sul fronte del benessere, ti aspetta un periodo un po’ altalenante. Da una parte hai ottimi transiti, dall’altra Saturno e Nettuno frenano i tuoi sogni, costringendoti a fare i conti con la realtà. Mantieni i piedi per terra per gestire le scadenze pratiche e finanziarie. Anche la forma fisica seguirà questo trend di alti e bassi: avrai giornate super energiche e altre, come il 29 e il 30, in cui dovrai assolutamente fermarti e ricaricare le batterie. Voto: 7

Previsioni astrologiche del mese di giugno: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano una stagione di grandi sblocchi. Se in amore sogni il matrimonio o una famiglia, l’estate ti riserva ottime notizie. Al contrario, se una storia è ormai al capolinea, avrai la forza di voltare pagina e fare incontri capaci di accendere il tuo lato più passionale e determinato. Sabato 13, l’arrivo di Venere nel segno regala un tocco di magia: supererai a pieni voti ogni prova del cuore e potrai finalmente fare chiarezza se stai attraversando una crisi. Per i legami clandestini o non ufficiali è tempo di fare il salto di qualità, mentre chi cerca solo dei flirt troverà pane per i suoi denti, anche se servirà prudenza con i cuori troppo complessi da gestire. Giove è pronto a sorprenderti: il countdown per la tua felicità sentimentale è iniziato, e per chi si ama davvero potrebbe arrivare la cicogna o una nuova casa.

Sul fronte lavorativo, giugno protegge la tua carriera. Da luglio Giove entrerà nel tuo cielo e l’energia sarà palpabile, moltiplicando le occasioni di successo. Se l’anno scorso hai avviato un progetto o una collaborazione, insisti ora senza esitazioni. Anche in caso di riorganizzazioni aziendali non temere, perché troverai subito alleati pronti a stimarti. Unico consiglio: non farti prendere dalla fretta. Marte è insidioso e l’ansia da prestazione rischia di trasformarsi in un boomerang. Occhio in particolare a venerdì 12 e giovedì 18, giornate in cui una parola di troppo potrebbe scatenare polemiche inutili. Dal 24, invece, via libera a compravendite e questioni immobiliari.

Per quanto riguarda il benessere, troppa energia rischia di farti sentire irrequieto. Sfrutta il 17 e il 18 per rimetterti in forma con una buona dieta e un po’ di sport, guidato da un esperto. A fine mese la stanchezza si farà sentire, ma la vittoria è assicurata. Voto: 8,5

Vergine – Sei pronto a voltare pagina? Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, giugno si preannuncia come il mese della tua rinascita. In amore, se la tua storia ha superato le burrasche degli ultimi mesi, significa che le fondamenta sono solide: ora puoi finalmente rilassarti e goderti una ritrovata armonia. Sei single? Non chiuderti in casa: una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di magico. Questo cielo sostiene ogni nuovo inizio, preparando il terreno per l’arrivo di Venere a luglio. Le uniche note stonate potrebbero concentrarsi nelle domeniche del 7 e del 14 a causa di qualche attrito in famiglia: usa la tua proverbiale diplomazia. Se invece trascini un rapporto ormai spento, è tempo di pretendere più passione e novità. Il tuo pianeta guida, Mercurio, ti invita ad alimentare la tua innata curiosità: viaggia, leggi e sperimenta.

Anche sul lavoro giugno risponde finalmente alle tue aspettative. Se ti sei sentito frenato da colleghi poco trasparenti, adesso riprendi in mano il timone. Sfrutta la prima metà del mese, quando Mercurio, Marte e Giove uniscono le forze per darti una spinta eccezionale: proponi idee, avanza richieste e, se serve, valuta un cambio di ambiente. Per chi ha un’attività autonoma, è il momento ideale per rinnovare il team o lanciare nuovi progetti. Segna queste date sul calendario: il 12 per pianificare, il 29 e il 30 per agire.

La salute è ottima grazie alla grinta regalata da Marte, ma gestisci lo stress accumulato. Urano ti spinge a fare pulizia nella tua vita e a lasciare andare il passato: dal 21, con il Sole a favore, ritroverai una carica straordinaria. Voto: 8,5