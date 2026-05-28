Affari Tuoi, esaudisce il desiderio della figlia: la scelta finale del siciliano Giuseppe

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Ha regalato sorrisi genuini il protagonista del 28 maggio di Affari Tuoi. Giuseppe, dalla Sicilia, insieme alla moglie con cui condivide la vita da quasi sempre, ha giocato con la speranza nel cuore. E per gran parte della serata tutto sembrava promettere il meglio…

Affari Tuoi, Giuseppe e Stefania dalla Sicilia: chi sono

Protagonista della puntata del 28 maggio di Affari Tuoi è stata la Sicilia, rappresentata dal portiere Giuseppe, detto Peppe. “Non paro rigori, ma chiudo portoni”, ha raccontato con simpatia il concorrente, che svolge questo mestiere da ben 18 anni. Al suo fianco la moglie Stefania, compagna di una vita: 25 anni insieme, 15 di fidanzamento e, a settembre, 10 di matrimonio. Vivono a Palermo e sono genitori della piccola Ginevra, che ha 6 anni. Peppe ha portato con sé anche un piccolo simbolo del suo quotidiano: le chiavi della portineria. “Visto che mi fanno aprire le porte giuste, spero mi facciano aprire i pacchi giusti”, ha detto con un sorriso carico di speranza.

Dal desiderio della figlia alla scelta finale: come è finita per il siciliano

Nel corso della partita, il jackpot di Gennarino è salito fino a 14.000 euro, ma la coppia non è riuscita a trovare il cagnolino. Dalla ruota, Peppe aveva pescato inizialmente il pacco numero 20, ma a fine puntata si è ritrovato tra le mani il 13. Ha raccontato di amare profondamente il suo lavoro e di aver deciso di partecipare ad Affari Tuoi anche per esaudire il desiderio della figlia.

“Sei stato con noi per un po’ di puntate, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, abbiamo giocato e ci hai regalato una partita adrenalinica. È stata davvero una giostra”, gli ha detto Stefano De Martino poco prima del momento decisivo.

Rimasto con due possibilità finali, 15.000 e 20.000 euro, il portiere siciliano ha scelto di fermarsi e accettare i 17.500 euro offerti dal Dottore, preferendo la sicurezza al rischio. Una decisione che si è rivelata giusta, perché nel suo pacco c’erano 15.000 euro.