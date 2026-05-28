L’Eredità, Eleonora spezza il tabù della Ghigliottina: standing ovation e 42.500 euro al Torneo dei Campioni

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Finalmente è arrivata una vittoria in questo Torneo dei Campioni de L’Eredità. Nonostante la presenza dei concorrenti più brillanti di questa stagione, fino a questo momento nessuno era riuscito a trovare la soluzione esatta della Ghigliottina. Almeno fino alla puntata del 28 maggio, quando Eleonora, concorrente di Torino, ha spezzato il lungo filone negativo, conquistando un montepremi tutt’altro che “leggero”.

L’Eredità puntata 28 maggio 2026 (VIDEO)

Mancano ancora quattro puntate, fino al 1° giugno, per scoprire chi sarà il super campione della stagione 2025-2026 de L’Eredità. Per il momento, in cima alla classifica c’è proprio Eleonora, unica concorrente ad aver conquistato la Ghigliottina. Dopo aver battuto Francesco ai 100 Secondi, la torinese è approdata al gioco finale con un montepremi iniziale di 170.000 euro.

Prima ancora che iniziasse la Ghigliottina, Eleonora aveva confessato con emozione: “È una bellissima emozione sedersi di nuovo a questo tavolo”. Ma il momento più intenso doveva ancora arrivare. Pochi minuti dopo, infatti, è riuscita a collegare le parole “Ligabue, aumento, abito, fastidio, bagaglio” alla soluzione vincente: “Leggero”.

A rendere tutto ancora più teatrale e coinvolgente ci ha pensato Marco Liorni, che ha trasformato la rivelazione finale in un piccolo spettacolo carico di tensione. Prima di svelare il verdetto, ha chiesto alla concorrente di chiudere gli occhi, mettendole tra le mani la cartelletta con la soluzione. “Se il pubblico esulta, è andata bene. Se il pubblico applaude, sarà di incoraggiamento per provarci ancora”.

Poi, in studio, è esplosa la standing ovation dedicata ai vincitori. Tra applausi, sorrisi e incredulità, Eleonora è diventata la prima vincitrice di questo Torneo dei Campioni, conquistando 42.500 euro in gettoni d’oro.