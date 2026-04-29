Uomini e donne anticipazioni: una coppia va via, una dama disperata

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Il 29 aprile si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show più amato dagli italiani. Le anticipazioni delle nuove puntate riportate sul web da Lorenzo Pugnaloni segnalano che sono accaduti diversi colpi di scena. In particolare, grande attenzione sui protagonisti del trono over dove Alessio Pili Stella ha sorpreso tutti. Il cavaliere si è messo a suonare una canzone romantica al pianoforte per poi regalare una rosa rossa a Deborah. In questa circostanza, Alessio ha informato la dama di non volerla perdere e di voler uscire da Uomini e donne insieme a lei. La donna ha accettato la richiesta dell’uomo, tanto che i due si sono scambiati baci appassionato prima di lasciare lo studio.

Uomini e donne anticipazioni: Rosanna in lacrime per Alessio

Le anticipazioni di Uomini e donne in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Rosanna Siino ha avuto una fortissima reazione di fronte all’uscita di Alessio con Deborah. In particolare, la dama si è messa a piangere disperata, tanto da venire notata da Gianni Sperti. L’uomo ha rincuorato la dama, che ha lasciato lo studio. Inoltre nel corso della registrazione si è parlato di Cinzia, che è stata provocata dall’opinionista. Quest’ultimo ha domandato alla dama quando sarebbe andata a Milano da Marco. La donna ha risposto a fine maggio, sostenendo di avere poco tempo. Parole che hanno scatenato la reazione di Gianni, che l’ha accusata di avere tempo per andare in trasmissione.