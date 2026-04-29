Helena Prestes lascia l’Italia: svelato il motivo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a sorprendere i suoi tanti fans che la seguano da quando ha partecipato al Grande fratello dove si è classificata in seconda posizione. La modella influencer è tornata alla ribalta nelle scorse ore quando ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok, Nel filmato si vede la compagna di Javier Martinez mostrare il suo look prima d’imbarcarsi sul primo aereo diretto per l’America. Helena Prestes ha lasciato l’Italia per raggiungere New York dove prenderà parte ad alcuni impegni lavorativi in collaborazione con la sua agenzia di moda che la segue da ormai diverso tempo. Una trasferta che era stata largamente anticipata dall’ex gieffina nei suoi canali social.

Helena Prestes vola a New York

Nelle scorse settimane, Helena Prestes aveva parlato del viaggio in America durante una diretta su Tiktok dov’è molto attiva. In quell’occasione, la modella influencer aveva dichiarato ai suoi seguaci: “Tra la metà e la fine di aprile volerò a New York per lavoro e ci rimarrò almeno 40 giorni“. Una trasferta che è stata rimandata di alcune settimane a causa della decisione dell’ex gieffina di rimanere al fianco di Javier Martinez alle prese con la fine del campionato e il trasloco in un’altra città. La coppia è andata a vivere da Lecco dopo aver passato mezzo anno a Terni, dove lui giocava per la squadra locale di pallavolo.