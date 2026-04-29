Grande fratello vip, Paola Caruso torna sui social: il primo post è per il figlio

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Paola Caruso è stata tra le grandi protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip, che chiuderà i battenti il prossimo 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. La Bonas di Avanti un altro è stata eliminata nella puntata del 28 aprile dopo aver perso il televoto contro Lucia Ilardo ed altri inquilini. Nel corso della diretta, la donna ha emozionato il pubblico quando ha incontrato il figlio Michele, affetto da un serio problema di salute. A poche ore dall’ uscita dalla casa del Grande fratello vip, ecco che Paola Caruso ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram con una dedica per suo figlio. Nella foto si vede la donna abbracciare Michelino su di un letto con la seguente didascalia: “Dopo 42 giorni il risveglio più bello del mondo. Grazie a tutte le persone che mi amano e mi hanno amato sempre sostenuto in questo mese e mezzo. Vi porto nel cuore. Adesso penso a tutte le cose belle che ho nella mia vita, un figlio e un compagno meraviglioso. Nulla può competere con questo valore inestimabile.”

Paola Caruso ha ricevuto la sorpresa del figlio al Grande fratello vip

La Bonas di Avanti un altro ha fatto ritorno sui social dopo l’esperienza al Grande fratello vip. Paola Caruso ha voluto scrivere una dedica al figlio, dal quale è stata distante per oltre un mese. Un rapporto simbiotico come rivelato dalla donna durante il reality show targato Mediaset. Nel corso della diretta del 28 aprile, la showgirl ha raccontato un retroscena riguardante il primo incontro col padre di Michele: “Quando l’ho conosciuto, ho creduto di aver trovato l’amore vero. Michele lo abbiamo voluto, lo abbiamo cercato. Ma quando sono rimasta incinta e mi sono ritrovata sola, sbattuta fuori di casa, ho pensato di aver fallito“.