Domenica In e Da noi… a Ruota Libera ospiti 4 ottobre 2026: ecco le anticipazioni del pomeriggio di Rai 1

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La domenica televisiva del 4 ottobre 2026 si prepara a un pomeriggio ricco di contenuti su Rai 1, con due programmi cardine dell’intrattenimento: Domenica In, condotto da Mara Venier, e Da noi… a Ruota Libera, guidato da Francesca Fialdini. Il primo apre la giornata alle 14:00, come confermato dalla scheda ufficiale Rai , mentre il secondo torna alle 17:20 con una puntata già definita e un parterre di ospiti che unisce danza, varietà e fiction. Quali volti vedremo nel salotto di Mara Venier? Chi arriverà da Francesca Fialdini? E quali storie saranno al centro del pomeriggio di Rai 1?

Ospiti di Da noi… a Ruota Libera del 4 ottobre 2026

La puntata di Da noi… a Ruota Libera del 4 ottobre 2026 porta in studio ospiti già confermati, costruendo un pomeriggio che alterna spettacolo, racconto e approfondimento. Francesca Fialdini accoglie Carolyn Smith, storica giurata di Ballando con le stelle, che arriva il giorno dopo il debutto della nuova edizione del programma di Milly Carlucci. La presenza di Smith è particolarmente significativa perché quest’anno, nel sabato sera di Rai 1, c’è anche la stessa Fialdini nel ruolo di custode del celebre “tesoretto”. La conversazione sarà l’occasione per raccontare emozioni, retroscena e aspettative della nuova stagione.

A seguire, arrivano Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. I due porteranno in studio la loro energia e la comicità che li contraddistingue, anticipando i “duetti impossibili” che li attendono nel varietà del mercoledì sera di Rai 1. La loro presenza è pensata per offrire al pubblico un assaggio della nuova stagione del programma di Carlo Conti, tra imitazioni, performance e momenti di spettacolo.

Spazio poi alla fiction con tre volti amatissimi dal pubblico: Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti, parte del cast della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. Gli attori racconteranno le nuove dinamiche della serie, le evoluzioni dei personaggi e le sfide narrative che caratterizzeranno la stagione in arrivo su Rai 1. La fiction, ormai diventata un punto fermo della programmazione Rai, continua a raccontare storie di medicina, umanità e resilienza, e la presenza del cast in studio offrirà anticipazioni preziose per i fan.

Ospiti di Domenica In del 4 ottobre 2026 (in aggiornamento)

Per la puntata del 4 ottobre 2026, gli ospiti di Domenica In sono ancora in aggiornamento. La redazione del programma sta definendo il parterre che accompagnerà Mara Venier nel nuovo pomeriggio domenicale. Come riportato dalla scheda ufficiale Rai, la puntata va in onda alle 14:00 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma . Mara Venier, alla sua diciottesima conduzione del programma, sarà affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, confermati anche per questa stagione.

Il programma mantiene al centro le interviste one‑to‑one, i momenti musicali, le storie di vita e gli spazi dedicati all’attualità. Ogni domenica, inoltre, un collegamento da una località italiana racconta il tradizionale pranzo domenicale di una famiglia, un elemento che negli ultimi anni è diventato parte integrante del format. La lista degli ospiti verrà comunicata nelle prossime ore, ma il taglio della puntata rimarrà quello che il pubblico conosce: un mix di emozioni, racconto e intrattenimento.

Orari, streaming e dove vedere Da noi… a Ruota Libera

Da noi… a Ruota Libera va in onda domenica 4 ottobre 2026 alle 17:20 su Rai 1. Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e può essere seguito anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay. La ruota del titolo rappresenta il simbolo della rinascita: un percorso di cambiamento che porta i protagonisti a rimettersi in gioco e a raccontare la propria storia davanti al pubblico di Rai 1.

Il talk di Francesca Fialdini continua a distinguersi per la capacità di unire leggerezza e profondità, raccontando storie di personaggi noti e persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita. La puntata del 4 ottobre si inserisce perfettamente in questa linea editoriale, offrendo un pomeriggio che alterna spettacolo, racconto e anticipazioni televisive.