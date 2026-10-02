Racconto di una notte, cambio di programmazione: la soap conquista la domenica sera, novità e orario

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Racconto di una notte domenica 4 ottobre andrà in onda su Canale 5 con una puntata extra-large. L’appuntamento con l’amata soap è stato fissato dalle ore 21:20 fino alle 00:15. Nel corso dei nuovi episodi i colpi di scena si susseguiranno a ripetizione. Mahir e Canfeza avranno una discussione piuttosto accesa, l’uomo si sentirà messo da parte e rimprovererà alla sua amata di pensare troppo ai problemi del padre. Kursat busserà alla porta di sua figlia per avere un confronto diretto con Gulizar.

Mahir aprendo una cassetta del padre farà una scoperta sconcertante. Al suo interno tronerà troverà una lettera che nasconde più di qualche mistero relativo al passato. Racconto di una notte, dunque, da questa settimana non andrà più in onda al giovedì sera, ma alla domenica. I tanti appassionati della Serie Tv ambientata in Turchia dovranno quindi prendere in considerazione il cambio di programmazione adottato da Mediaset. Le puntate dello sceneggiato, una volta andate in onda in prima visione su Canale 5, potranno essere riapprezzate anche in streaming su Mediaset Infinity.