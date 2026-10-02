74a Fiera dell’Agricoltura di Foggia, dal 9 all’11 ottobre

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

74ª FIERA DELL’AGRICOLTURA DI FOGGIA, DAL 9 ALL’11 OTTOBRE

“Le origini per il futuro”: dalla storia della Fiera alla rigenerazione del quartiere fieristico

Dal 9 all’11 ottobre torna la Fiera dell’Agricoltura di Foggia, giunta alla sua 74ª edizione, con un titolo che racchiude il senso e la prospettiva della manifestazione: “Le origini per il futuro”.

Un’edizione che guarda alla storia della Fiera non soltanto come patrimonio da conservare, ma come punto di partenza per costruire una nuova prospettiva per il quartiere fieristico e per l’intero territorio.

È proprio il futuro del quartiere fieristico il tema al centro del convegno inaugurale “Le origini per il futuro del quartiere fieristico”, – in programma il 9 ottobre alle ore 16 – appuntamento con il quale l’Ente Fiera intende aprire una riflessione sul ruolo e sulle potenzialità di uno spazio che rappresenta una parte importante della storia economica, agricola e sociale di Foggia e della sua provincia.

Al confronto sono stati invitati la Regione Puglia, i parlamentari del territorio ed i soci dell’Ente – Provincia di Foggia, Comune di Foggia e Camera di Commercio di Foggia – chiamati a discutere insieme delle prospettive del quartiere e delle possibili strategie per la sua rigenerazione.

«Non possiamo ragionare sul futuro dell’Ente senza partire dal futuro del quartiere fieristico – sottolinea il Commissario straordinario dell’Ente Fiera di Foggia, Claudio Sottile –. La Fiera rappresenta una parte importante della storia di Foggia e della Capitanata e il quartiere che l’ha ospitata per decenni è un patrimonio della città e del territorio. Per questo riteniamo necessario aprire un confronto con tutti i soggetti che ne sono soci e che possono contribuire a definire una prospettiva di rigenerazione e di rilancio».

La scelta della governance dell’Ente è dunque quella di allargare lo sguardo oltre la singola manifestazione fieristica. Prima ancora di ragionare sul futuro delle esposizioni e degli eventi, occorre interrogarsi sul futuro del luogo che li ha ospitati per decenni: il quartiere fieristico, con la sua storia, il suo patrimonio e le sue potenzialità.

La 74ª Fiera dell’Agricoltura sarà anche un viaggio nella memoria. Durante i tre giorni della manifestazione sarà possibile visitare un percorso storico dedicato agli strumenti del lavoro agricolo, con macchine e attrezzature utilizzate nei primi decenni del Novecento messe a confronto con le più recenti innovazioni tecnologiche del settore.

Un percorso che consentirà di raccontare, attraverso gli oggetti e le macchine, la straordinaria trasformazione dell’agricoltura: dal lavoro affidato alla forza dell’uomo e degli animali alla meccanizzazione, fino alle nuove tecnologie che stanno cambiando il modo di produrre e di lavorare la terra.

La memoria diventa così una chiave per leggere il futuro. Perché la storia della Fiera non appartiene soltanto all’Ente che l’ha organizzata nel corso dei decenni: è patrimonio della città di Foggia e dell’intera provincia, intimamente legato alla vocazione agricola della Capitanata e alla sua evoluzione economica e produttiva.

A fare da filo conduttore alle numerose iniziative in programma nei tre giorni sarà inoltre il tema della transumanza, elemento identitario della storia del territorio e testimonianza di un rapporto secolare tra comunità, agricoltura, allevamento e ambiente.

Attraverso incontri, iniziative e momenti di approfondimento, la Fiera sarà quindi l’occasione per mettere in relazione passato e presente, tradizione e innovazione, identità e prospettive di sviluppo.

“Le origini per il futuro” diventa così non soltanto il titolo della 74ª edizione, ma una dichiarazione di intenti: ripartire dalla storia e dalla funzione che la Fiera ha avuto per Foggia e per la Capitanata per immaginare il futuro del quartiere fieristico e, con esso, un nuovo ruolo dell’Ente nel territorio.

La 74ª Fiera dell’Agricoltura si svolgerà dal 9 all’11 ottobre negli spazi dell’Ente Fiera di Foggia.