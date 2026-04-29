Uomini e Donne, Giorgio Manetti compie gli anni: arriva un gesto di una dama storica

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Giorgio Manetti è stato tra i cavalieri più amati di Uomini e Donne. Il fiorentino fece parlare per la sua storia d’amore con Gemma Galgani che conquistò il pubblico italiano. Ieri 28 aprile, l’ex cavaliere ha compiuto 70 anni. Per l’occasione, l’ex volto televisivo ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Happy Birthday to me! Big 70 has come! Amici grazie a tutti per gli auguri vi abbraccio.” Neanche a dirlo, il messaggio ha scatenato la reazione sia dei suoi tanti fans che di una dama storica di Uomini e Donne. Si tratta di Anna Tedesco, che ha pubblicato una storia nel suo profilo social per fare gli auguri di compleanno a Giorgio Manetti. La donna ha postato una foto che la ritrae col fiorentino con la seguente didascalia: “Buon compleanno Giorgio, il tempo passa per certi legami no.”

Uomini e Donne, Anna Tedesco ha mantenuto il legame d’amicizia con Giorgio Manetti

Anna Tedesco ha dimostrato di aver mantenuto il legame d’amicizia con Giorgio Manetti conosciuto durante Uomini e Donne. A quel tempo, la dama e il cavaliere fiorentino erano finiti al centro del gossip per alcune indiscrezioni che li volevano insieme. Un legame che aveva indispettito Gemma Galgani, che aveva avuto diversi scontri con entrambi in trasmissione. Nelle scorse settimane, Giorgio Manetti aveva rilasciato un’intervista a Eva 3000 dov’era tornato a parlare di Uomini e Donne. L’uomo aveva dichiarato: “Ho cambiato idea, adesso vorrei riprovarci. Torna con me Gemma. In tv sta cercando l’amore da 17 anni, io sono qui”. Un appello che aveva fatto molto parlare il popolo social, che ancora oggi spera in un ritorno di fiamma tra l’ex cavaliere e la dama di Torino.