Uomini e Donne: Gemma Galgani contro Barbara e Tinì

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 12 febbraio 2026 su Canale 5, Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione con un confronto infuocato con l’opinionista Tinì Cansino e la dama Barbara De Santi. Dopo giorni di critiche e tensioni accumulate nelle puntate precedenti, la storica protagonista del parterre Over ha reagito duramente, difendendo la propria autenticità e scatenando nuove polemiche in studio. Le accuse di teatralità e finzione lanciate contro di lei hanno fatto esplodere un vero e proprio scontro verbale, amplificato dal clima già teso del dating show. Il botta e risposta ha acceso il pubblico da casa e rappresenta l’ultimo capitolo di una delle rivalità più discusse dell’edizione in corso.

Scontro infuocato in studio: il ritorno di Gemma all’attacco

Nell’episodio trasmesso oggi, Gemma non ha risparmiato parole forti nei confronti di Tinì Cansino e Barbara De Santi, le quali negli ultimi giorni avevano messo in discussione la sincerità del suo percorso nel programma. Secondo diverse ricostruzioni, la dama torinese ha trasformato il dibattito in un vero e proprio “ring verbale”, affrontando non solo le critiche ma anche gli attacchi personali diretti ricevuti in studio.

Le tensioni sono esplose dopo le osservazioni mosse da Tinì Cansino, opinionista storica del programma, la quale ha accusato Gemma di recitare un ruolo artefatto e di non essere realmente interessata a trovare l’amore nella trasmissione. In particolare, Tinì ha sottolineato come, durante le uscite con alcuni cavalieri, Gemma non abbia mostrato entusiasmo e abbia talvolta guardato i suoi interlocutori con evidente sufficienza. Questa critica, già riportata in precedenti puntate, è stata nuovamente ribadita e ha fatto da detonatore per le reazioni emotive di Gemma.

Anche Barbara De Santi si è schierata contro la dama piemontese, sostenendo che alcuni dei suoi comportamenti all’interno del dating show siano più teatrali che genuini. Secondo Barbara, le esternazioni di Gemma sarebbero state a volte eccessivamente drammatiche e non corrispondenti a una reale ricerca sentimentale. Questo scambio ha ulteriormente inasprito la discussione, portando Gemma a difendersi con forza e a contrattaccare.

Le reazioni di Gemma sono state intense: visibilmente provata dalle accuse, la dama ha alzato la voce difendendo la propria presenza e dignità nel programma. La discussione ha raggiunto momenti di grande emotività, con Gemma che ha affermato con decisione di essere lì per motivi sinceri e non per un “gioco” televisivo.

Nel corso del confronto, Gemma ha anche evidenziato il proprio investimento emotivo nel dating show, ricordando i numerosi anni trascorsi nel programma e le relazioni importanti che ne sono derivate. Questo tipo di argomentazione ha reso lo scontro ancora più intenso, tanto da tenere alta l’attenzione degli spettatori in studio e da casa.

La tensione si è protratta per tutta la puntata, con interventi continui sia da parte di Gemma che delle altre protagoniste, fino a un climax che ha segnato uno dei momenti più discussi dell’edizione in corso.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere: molti telespettatori, commentando l’episodio sui social, hanno espresso opinioni divergenti sulla disputa, con alcuni che hanno sostenuto Gemma e altri che hanno appoggiato le parole critiche di Tinì Cansino. Questo clima di dibattito testimonia ancora una volta quanto il rapporto tra Gemma e gli opinionisti sia diventato uno degli elementi più seguiti e controversi del programma.



