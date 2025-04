Uomini e Donne, Gianmarco Steri non è sincero con la redazione? “Sperava di sfondare sui social”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Maria De Filippi ha offerto a Gianmarco Steri il trono classico dopo il percorso alla corte di Martina De Ioannon. Il giovane è apparso molto felice di accettare la proposta della conduttrice di Uomini e Donne ma ecco apparire uno scheletro nell’armadio che potrebbe mettere in serio dubbio la sua sincerità. In dettaglio, Maria De Filippi ha cercato di cavalcare l’onda del successo mediatico ottenuto da Gianmarco sui social, visto che erano arrivate in studio oltre 8 mila richieste da parte delle aspiranti corteggiatrici. Nonostante questo, il tronista ha voluto concentrarsi su tre ragazze: Nadia, Cristina e Francesca. Le tre corteggiatrici sono molto diverse tra di loro ma Gianmarco sembra essere colpito da tutte, tanto da apparire molto confuso. Dopo un iniziale feeling con Cristina, il tronista di Uomini e Donne si è esposto con Francesca per poi allontanarla e baciare Nadia, che ha lanciato pesanti frecciatine sui social.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri accusato di non essere sincero con la redazione

Nel corso delle ultime ore, Gianmarco Steri è finito al centro di una segnalazione che potrebbero metterlo in cattiva luce nello studio di Uomini e Donne. Un fan ha scritto a Lorenzo Pugnaloni di conoscere abbastanza bene il tronista romano e di sapere il suo vero motivo della presenza all’interno del programma. Nella segnalazione si leggono le seguenti parole: “Gianmarco sperava di sfondare sui social per promuovere la sua attività, tanto da essere invidioso di chi riesce a vivere con le sponsorizzazioni.” Secondo l’utente, Gianmarco sarebbe geloso anche del successo di Francesca Polizzi, che lavora sui social già dal qualche anno portando la sua esperienza fino alla lontana Cina.