GF Vip, Renato Biancardi in crisi dopo la lite con Alessandra: “Voglio uscire, ho gli attacchi di panico”

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Alessandra Mussolini ha criticato duramente Renato Biancardi al Grande Fratello Vip per aver detto a Raul di invitare Lucia Ilardo nel suo letto, l’ha trovata una caduta di stile, una cosa orrenda.

Il gieffino le ha detto che come al solito si è intromessa, ha poi aggiunto: “Dici a me che non ti piace la mia frase?! E allora Lucia che la mattina bacia me e la sera bacia Raul?”. Subito dopo è sbottato e le ha detto che dall’inizio fa brutte figure e si permettere di rompere a lui attaccandolo ogni giorno. Ad Alessandra Mussolini ha detto che è cattiva, perfida e maleducata e che non la tollera più.

Renato Biancardi ha un crollo al GF Vip dopo la lite con Alessandra: abbandonerà il reality?

Renato Biancardi pensa che la gieffina dovrebbe comportarsi come una madre nei suoi confronti invece accende sempre il fuoco perché è maligna, cattiva e perfida. Dopo lo scontro si è sfogato con alcuni suoi compagni di avventura, visibilmente infastidito ha continuato ad attaccare Lucia e Alessandra.

In lacrime il gieffino ha fatto sapere che sia Lucia che Alessandra sanno che sta male, ha anche manifestato il desiderio di abbandonare il Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Sa benissimo che me ne voglio andare via. Sì, lo sa che voglio uscire, che ho gli attacchi di panico“.