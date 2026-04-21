GF Vip, Renato Biancardi in crisi dopo la lite con Alessandra: “Voglio uscire, ho gli attacchi di panico”
Renato Biancardi ha un crollo al Grande Fratello Vip dopo la lite con Alessandra Mussolini, abbandonerà il reality?
Alessandra Mussolini ha criticato duramente Renato Biancardi al Grande Fratello Vip per aver detto a Raul di invitare Lucia Ilardo nel suo letto, l’ha trovata una caduta di stile, una cosa orrenda.
Il gieffino le ha detto che come al solito si è intromessa, ha poi aggiunto: “Dici a me che non ti piace la mia frase?! E allora Lucia che la mattina bacia me e la sera bacia Raul?”. Subito dopo è sbottato e le ha detto che dall’inizio fa brutte figure e si permettere di rompere a lui attaccandolo ogni giorno. Ad Alessandra Mussolini ha detto che è cattiva, perfida e maleducata e che non la tollera più.
Renato Biancardi ha un crollo al GF Vip dopo la lite con Alessandra: abbandonerà il reality?
Renato Biancardi pensa che la gieffina dovrebbe comportarsi come una madre nei suoi confronti invece accende sempre il fuoco perché è maligna, cattiva e perfida. Dopo lo scontro si è sfogato con alcuni suoi compagni di avventura, visibilmente infastidito ha continuato ad attaccare Lucia e Alessandra.
In lacrime il gieffino ha fatto sapere che sia Lucia che Alessandra sanno che sta male, ha anche manifestato il desiderio di abbandonare il Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Sa benissimo che me ne voglio andare via. Sì, lo sa che voglio uscire, che ho gli attacchi di panico“.