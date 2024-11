Stefano De Martino cita Maria De Filippi ad Affari Tuoi, cosa avrà fatto?

Nella puntata andata in onda oggi 6 Novembre 2024 di Affari Tuoi su Rai 1 è andata in scena una strana connessione infatti Stefano De Martino cita Maria De Filippi. La concorrente di oggi era Nadia del Trentino Alto Adige. Nella vita la Signora Nadia dopo aver fatto diversi lavori ora è una portalettere oltre che la mamma a tempo pieno.

Durante la puntata la concorrente che dopo pochi pacchi ha deciso di fare un “cambio” del suo pacco con un’altro pacco, accorgendosi dopo che nel pacco ceduto c’erano 300.000 euro, è stata protagonista di un cross-over tra Rai e Mediaset.

Come di consueto il sempre più padrone di casa Stefano de Martino spesso è costretto a sentire il Dottore tramite la cornetta rossa. In questa edizione di Affari Tuoi il conduttore coinvolge sempre di più, prendendolo in giro e cercando di canzonarlo un pò per rendere il gioco più divertente.

Stefano De Martino cita Maria De Filippi

Stefano de Martino celebra la sua amicizia con Maria de Filippi ad Affari Tuoi

Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, Stefano de Martino ha fatto un omaggio a Maria de Filippi con una citazione alla regina della TV alla quale Stefano deve tutto il suo successo. Mentre chiama il Dottore per chiedergli cosa proponesse alla concorrente Nadia, parte la canzone della nota trasmissione “C’è Posta per te” di Maria de Filippi. La sigla del programma si chiama “Love’s theme” e proprio per ricordare la professione della conduttrice, appunto la portalettera.

Un modo per celebrare la sua amicizia con la conduttrice che lo ha reso celebre, un bellissimo segno di distenzione tra Rai e Mediaset con questo ponte tra il programma del prime time di Rai 1 ed uno dei successi più importanti di Canale 5.