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Il Comune di Manfredonia investe sul futuro: siglata la convenzione per i tirocini in Servizio Sociale con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo nella costruzione di politiche attente alla formazione e alla crescita professionale delle nuove generazioni. Con la determinazione dirigenziale n. 883 del 21 aprile 2026, l’Amministrazione Comunale ha approvato ufficialmente lo schema di convenzione con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento.

L’iniziativa punta a creare un collegamento concreto tra il mondo universitario e la pubblica amministrazione, offrendo ai futuri assistenti sociali e professionisti del settore l’opportunità di confrontarsi direttamente con il lavoro quotidiano dei servizi comunali. Il Settore Risorse Umane curerà gli aspetti organizzativi e amministrativi in costante raccordo con il Settore Servizi Sociali.

“Accogliere giovani talenti all’interno dei nostri uffici è una scelta strategica per il rinnovamento della macchina amministrativa. Questi percorsi arricchiscono il bagaglio formativo degli studenti e portano nuove energie e competenze all’interno dell’Ente, con benefici concreti per i servizi destinati ai cittadini”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca.

“Sono molto soddisfatta per il raggiungimento di questo accordo triennale che rafforza il legame con una prestigiosa Università. Desidero ringraziare gli uffici del I Settore – Risorse Umane, in particolare il Dirigente Tommaso Gioieni e la Dott.ssa Caterino, per il prezioso lavoro svolto nella definizione delle procedure. È importante che il Comune sia sempre più un luogo di crescita, competenze e opportunità per i giovani”, dichiara l’Assessora al Personale Sara Delle Rose.

“Credo molto in iniziative come questa, perché investire nella formazione significa investire nella qualità dei servizi e nel futuro della nostra città. Il welfare ha bisogno di professionalità preparate, motivate e capaci di leggere i bisogni sociali che cambiano. Aprire il Comune a percorsi di tirocinio vuol dire costruire esperienze vere, utili sia agli studenti sia alla collettività”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.