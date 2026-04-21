Brigitte Nielsen: chi sono i suoi 5 figli, età, vite e carriere

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La vita privata di Brigitte Nielsen è sempre stata un romanzo a cielo aperto, fatta di amori travolgenti, matrimoni celebri e una famiglia numerosa che negli anni ha attirato l’attenzione del pubblico tanto quanto la sua carriera cinematografica. L’attrice, diventata un’icona negli anni Ottanta, è oggi madre di cinque figli molto diversi tra loro, nati da relazioni differenti e cresciuti in contesti lontani, ognuno con una storia che merita di essere raccontata. Dal primogenito Julian fino alla piccola Frida, arrivata quando Brigitte aveva già 54 anni, il suo percorso familiare è un mosaico di esperienze, passioni e rinascite.

A questo punto è naturale chiedersi: chi sono davvero i figli di Brigitte Nielsen? Che età hanno oggi? E quali strade hanno scelto nella loro vita professionale? Scopriamolo insieme.

Julian e Killian: i primi due figli tra musica, televisione e un legame complesso con la fama

Il primogenito di Brigitte Nielsen è Julian Winding, nato nel 1984 dal matrimonio con il compositore danese Kasper Winding. Oggi ha 39 anni e ha ereditato la vena artistica dei genitori, scegliendo la musica come strada principale. Julian lavora come compositore e produttore, collaborando spesso con il cinema e firmando colonne sonore per film e serie danesi. Ha avuto anche qualche esperienza come attore, ma il suo mondo resta quello della musica elettronica e sperimentale. Vive lontano dai riflettori, pur mantenendo una presenza social molto curata, dove condivide progetti e momenti della sua vita quotidiana.

Il secondo figlio, Killian Marcus Gastineau, nato nel 1989 dalla relazione con l’ex campione di football Mark Gastineau, è invece il più noto al pubblico italiano. Killian ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2011, arrivando vicino alla finale e conquistando il pubblico con il suo carattere diretto. Dopo un passato da modello, oggi studia recitazione e sogna una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha 33 anni e continua a lavorare per costruire un percorso artistico tutto suo, lontano dall’ombra ingombrante della madre. Sui social è molto seguito e condivide spesso momenti della sua vita tra casting, allenamenti e progetti teatrali.

Douglas e Raoul Jr.: due fratelli uniti da un passato difficile e da percorsi molto diversi

Il terzo figlio di Brigitte Nielsen è Douglas Aaron, nato nel 1993 dal matrimonio con il pilota automobilistico Raoul Meyer. Anche lui è diventato un volto noto in Italia grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2019, dove si è classificato quinto. Douglas ha costruito una carriera nel mondo della moda, sfilando per marchi prestigiosi come Versace, Etro, Diesel e Colmar. È il più social dei fratelli, con un seguito importante e una presenza costante nel fashion system. Oggi ha 30 anni e continua a lavorare come modello e influencer, dividendosi tra Milano e altre capitali della moda.

Il quarto figlio, Raoul Ayrton Meyer Jr., nato nel 1995, ha invece vissuto un percorso molto diverso. Da bambino ha affrontato una battaglia durissima contro un tumore al cervello, operato per la prima volta a soli otto anni e poi di nuovo a sedici. Dopo anni difficili, oggi sta bene e ha scelto una vita lontana dai riflettori. Lavora a Milano nell’azienda del padre, attiva nel settore beverage, e preferisce mantenere un profilo riservato. Ha 28 anni e rappresenta forse il volto più discreto della famiglia Nielsen, un ragazzo che ha trasformato le difficoltà in forza e maturità.

Frida: la rinascita di Brigitte Nielsen e la maternità arrivata a 54 anni

L’ultima arrivata nella famiglia Nielsen è Frida, nata nel 2018 dall’amore con il marito Mattia Dessì. La sua nascita ha fatto il giro del mondo perché Brigitte è diventata madre a 54 anni, dopo un percorso lungo e complesso di fecondazione assistita. L’attrice ha raccontato più volte quanto sia stato difficile affrontare cure, ormoni e tentativi falliti, ma anche quanto fosse forte il suo desiderio di diventare di nuovo madre.

Frida oggi è una bambina vivace, molto presente nelle foto che Brigitte condivide sui social. L’attrice la descrive come la sua “piccola Biancaneve”, con la pelle chiara e i capelli scuri, un dono arrivato in un momento di grande serenità personale. La maternità tardiva ha rappresentato per Brigitte una rinascita, un nuovo capitolo che ha unito ancora di più la sua famiglia.