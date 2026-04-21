Elettra Lamborghini: dove abita davvero e com’è la sua vita tra ville di lusso e case da sogno

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La vita di Elettra Lamborghini è un viaggio continuo tra musica, televisione e jet privati, ma anche tra case spettacolari che raccontano perfettamente il suo stile unico. L’ereditiera più famosa d’Italia, diventata una star internazionale grazie alla sua personalità travolgente, divide le sue giornate tra l’Italia, l’Olanda e gli Stati Uniti, muovendosi con naturalezza tra ville immerse nel verde e appartamenti affacciati sull’oceano. Ogni sua casa riflette un lato diverso della sua identità: l’artista, la moglie, la donna che ama la tranquillità ma non rinuncia al lusso.

A questo punto è inevitabile chiedersi: dove vive davvero Elettra Lamborghini? Com’è la sua casa in Italia? E quali sono le sue residenze all’estero, tra Paesi Bassi e Miami? Scopriamolo insieme.

La villa sulle colline di Bologna e l’appartamento milanese: il cuore italiano di Elettra Lamborghini

Nonostante la sua vita sia diventata sempre più internazionale, Elettra Lamborghini resta profondamente legata alle sue origini. Nata a Bologna nel 1994, cresciuta in una famiglia che ha scritto la storia dell’automobilismo italiano, ha sempre mantenuto un punto fermo nella sua città. La sua villa bolognese, immersa tra le colline, è uno dei luoghi più importanti della sua vita privata. È una residenza elegante, sviluppata su due livelli, dove convivono elementi classici e dettagli moderni che rispecchiano perfettamente il suo gusto. È il suo rifugio, il posto dove si sente davvero a casa, lontana dai riflettori e dal ritmo frenetico dei tour.

Pur essendo molto attiva sui social, Elettra è sorprendentemente riservata quando si tratta della sua casa di Bologna. Mostra solo piccoli scorci, quasi a voler proteggere uno spazio che considera intimo. È qui che trascorre il tempo con i suoi animali, che ama profondamente, e dove si dedica alla musica quando ha bisogno di ispirazione.

Accanto alla villa bolognese, Elettra ha anche un appartamento a Milano. Non è una scelta dettata dal lusso, ma dalla praticità. Milano è il centro della sua attività professionale, tra studi televisivi, eventi, collaborazioni musicali e incontri di lavoro. L’appartamento è moderno, funzionale e pensato per chi vive costantemente in movimento. Non si conoscono molti dettagli, perché anche in questo caso Elettra preferisce mantenere un certo riserbo, ma è evidente che rappresenti una base strategica per la sua carriera.

La villa nei Paesi Bassi: la vita con Afrojack tra natura, privacy e design elegante

Una parte fondamentale della vita di Elettra Lamborghini si svolge nei Paesi Bassi, la terra d’origine di suo marito Afrojack, uno dei DJ più famosi al mondo. La loro casa olandese è una villa enorme, circondata da un parco immenso, dove la coppia può vivere lontana dai riflettori e godersi momenti di tranquillità. È una residenza in stile Liberty, caratterizzata da linee eleganti, grandi finestre e un’atmosfera che unisce tradizione e modernità.

L’interno della villa è luminoso, arredato con colori neutri e dettagli raffinati che creano un ambiente accogliente ma sofisticato. Elettra condivide spesso piccoli frammenti della sua vita quotidiana in Olanda: momenti con i suoi cani, scorci del giardino, attimi di relax con Afrojack. È evidente che questa casa rappresenti per lei un luogo di equilibrio, un punto di riferimento stabile in una vita sempre in movimento.

La scelta di vivere parte dell’anno nei Paesi Bassi non è solo sentimentale. Afrojack è nato e cresciuto lì, e la coppia ha costruito un ambiente familiare che unisce le loro culture. La villa è anche un luogo perfetto per lavorare, perché entrambi hanno bisogno di spazi ampi e silenziosi per creare musica e preparare nuovi progetti.

Miami: l’appartamento da sogno affacciato sull’oceano, tra lusso e vita internazionale

L’ultima tappa del viaggio nelle case di Elettra Lamborghini ci porta negli Stati Uniti, precisamente a Miami, dove l’artista trascorre gran parte dei suoi inverni. Qui possiede un appartamento spettacolare, situato in uno dei grattacieli che dominano South Beach. La vista sull’oceano è mozzafiato, con grandi vetrate che illuminano gli ambienti e rendono ogni stanza un quadro vivente.

L’appartamento è distribuito su più livelli, con spazi ampi e arredati con materiali pregiati. I marmi bianchi della cucina, i dettagli dorati, le luci soffuse e gli arredi moderni raccontano il gusto di Elettra per il lusso elegante, mai eccessivo ma sempre riconoscibile. È una casa che parla di libertà, di creatività e di quella dimensione internazionale che ormai fa parte della sua vita quotidiana.

Miami è anche un luogo strategico per la sua carriera musicale. Qui può lavorare con produttori internazionali, partecipare a eventi e vivere in un ambiente che unisce musica, moda e lifestyle. Non è un caso che molte delle sue foto più iconiche siano state scattate proprio nella sua casa americana, tra tramonti rosa e giornate di sole.