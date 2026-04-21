Fede e religione
Il mondo ricorda Papa Francesco: la sua visita pastorale a Casa Sollievo della Sofferenza del 2018
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Il mondo ricorda Papa Francesco: la sua visita pastorale a Casa Sollievo della Sofferenza del 2018
Nel primo anniversario della sua scomparsa, ricordiamo Papa Francesco attraverso alcuni scatti della sua visita pastorale a San Giovanni Rotondo, il 17 marzo 2018.
Una giornata intensa, fatta di incontri e preghiera: dal passaggio in papamobile per le strade della città, alla sosta davanti a Casa Sollievo della Sofferenza; dalla commovente visita nel reparto di Oncoematologia Pediatrica, alla preghiera sulle spoglie mortali di San Pio, fino alla celebrazione eucaristica sul sagrato della chiesa.
Un segno indelebile di vicinanza e speranza per i pazienti e gli operatori di Casa Sollievo della Sofferenza.