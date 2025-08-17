Uomini e Donne: Gianmarco e Cristina, le tenere foto a Positano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ancora una volta, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara smentiscono le voci di crisi. Quando il mondo del gossip li dava ormai per “scoppiati”, la coppia nata a “Uomini e Donne” ha risposto con una carrellata di foto romantiche direttamente da Positano. Baci appassionati e sguardi complici al largo della costiera amalfitana sembrano fugare ogni dubbio: la loro storia d’amore prosegue, nonostante le insistenti indiscrezioni.

Non è la prima smentita dei due

Non è la prima volta che i due ricorrono ai social per zittire le malelingue. Solo un mese fa, un copione quasi identico aveva preceduto la loro partenza per una vacanza in Grecia, alimentando un acceso dibattito tra i follower. L’opinione pubblica è infatti spaccata: da un lato c’è chi li accusa di essere una “coppia fake”, orchestrando queste smentite a orologeria solo per generare hype. Dall’altro, una nutrita schiera di fan li difende strenuamente, giudicando inopportune le continue segnalazioni degli esperti di cronaca rosa e vedendoli come una coppia genuina e affiatata.

A sostegno di Gianmarco e Cristina si è espressa anche Chiara Bray, autrice di “Uomini e Donne”, che ha commentato positivamente le foto, confermando l’affetto della produzione per l’ex tronista.