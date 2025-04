Uomini e Donne: ecco quando finisce su Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La stagione 2024/2025 di Uomini e Donne volge al termine e i telespettatori sono ansiosi di sapere qundo andrà in onda l’ultima puntata su Canale 5. L’ultima data di messa in onda dovrebbe essere il 27 maggio 2025. Un finale che segna un’edizione un po’ controversa per il talk show condotto da Maria De Filippi. Andiamo però ad approfondire la questione e le altre date da segnalare.

Dopo la registrazione del 28 aprile 2025 di Uomini e Donne, le altre sono previste per la setttimana tra il 5 e l’11 maggio 2025. Si tratta di date importanti, soprattutto per la resa dei conti riguardanti i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Prendiamo per esempio Gianmarco Steri che si appresta alla chiusura della sua esperienza: la sua scelta definitiva tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato potrebbe esserci già durante la registrazione del 28 aprile o qualche giorno dopo. Una decisione che i fan stanno attendendo con trepidazione e che chiuderà in bellezza l’attuale Trono Classico. Spendendo qualche parola sul Trono Over, ebbene, anche qui le sorprese non dovrebbero mancare: pare che alcune coppie siano già in procinto di salutare Uomini e Donne. L’amore potrebbe trionfare proprio nelle battute finali dopo una stagione non proprio “hype”. Ci sono notizie tutt’altro che positive riguardante lo storico programma Mediaset: nonostante mantenga ancora buoni ascolti, UeD avrebbe perso ben 600mila telespettatori rispetto alla scorsa edizione. I dati cantano e, secondo Anticipazioni TV, questo “salasso” potrebbe derivare dalla concorrenza serrata di Caterina Balivo e la sua Volta Buona sulla Rai. Terra Amara, soap di successo, è inoltre finita da un bel po’ e la sua spinta su Canale 5, a favore di UeD, si fa sentire non poco. Precisiamo: questa edizione di Uomini e Donne è stata avvincente, non fosse solo per Gemma Galgani, che si è di nuovo confermata protagonista dello show, e i suoi “siparietti” con tina Cipollari, ma è anche vero che l’edizione non sia stata caratterizzata da love story avvincenti come gli scorsi anni; questo non ha fatto altro che allontare gli aficionados dal talk show, non trovando il giusto divertimento e le giuste emozioni. Una cosa è però certa: la chiusura dell’attuale edizione è imminente e Maria De Filippi, da veterana della TV quale è, si rimboccherà le maniche per lavorare a una stagione 2025/2026 migliore. Uomini e Donne potrebbe godere a questo punto di modifiche più incisive sulla scelta dei personaggi e sulle dinamiche dello show. Il tutto, al fine di regalare nuove indimenticabili storie al pubblico.