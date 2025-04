Tina Cipollari ha concluso il suo Trono: come è finita?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne ha tenuto banco per settimane, tra viaggi romantici e colpi di scena. Ma ora, la storia con Cosimo Dadorante giunge a una svolta inattesa. Durante l’ultima registrazione, il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio, sorprendendo tutti con un gesto finale. Cosa ha portato a questa decisione? Ecco tutti i dettagli.​

Tina Cipollari: Cosimo ha lasciato il trono

Durante la registrazione del 23 aprile 2025, Cosimo Dadorante ha annunciato la sua decisione di abbandonare il trono di Tina Cipollari. Prima di congedarsi, ha portato dei regali per Tina, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Maria De Filippi, ringraziando per l’esperienza vissuta nel programma. La relazione tra Tina e Cosimo aveva suscitato l’interesse del pubblico, con momenti di complicità e viaggi insieme, come quelli a Parigi e Madrid. Tuttavia, alcune segnalazioni avevano messo in discussione la sincerità del cavaliere. In particolare, una foto lo ritraeva a cena con un’altra donna, sollevando dubbi sulla sua lealtà. Nonostante ciò, Tina ha mantenuto un atteggiamento ironico e distaccato, affermando in passato che il suo trono era “un gioco” . La decisione di Cosimo di lasciare potrebbe essere stata influenzata da questi eventi, segnando la fine di un capitolo che, seppur breve, ha lasciato il segno nel programma. Il trono di Tina Cipollari si conclude così, tra sorprese e colpi di scena. Resta da vedere se l’opinionista tornerà a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne o se questa esperienza rappresenterà un punto finale nella sua partecipazione come tronista.​

Spoiler UeD, registrazione 23/4: caos in studio e colpi di scena

Oltre alla vicenda di Tina, la registrazione del 23 aprile 2025 di Uomini e Donne ha riservato numerosi colpi di scena sia nel Trono Classico che in quello Over. Nel Trono Classico, il tronista Gianmarco Steri si è trovato al centro di una furiosa lite tra le sue corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Dopo la visione dell’esterna tra Gianmarco e Nadia, in cui lui le ha espresso un forte interesse, Cristina ha reagito con rabbia, accusando la rivale di essere falsa. La situazione è degenerata al punto che Nadia ha abbandonato lo studio, sentendosi a disagio per la complicità tra Gianmarco e Cristina. Il tronista, tuttavia, non l’ha seguita, preferendo avvicinarsi a Cristina durante i balli in studio. Nel frattempo, nel Trono Over, la tensione è salita alle stelle. Francesca Cruciani ha lanciato una scarpa contro Giovanni Siciliano durante una discussione accesa, lasciando tutti senza parole. Anche Gemma Galgani ha vissuto momenti difficili: dopo che Arcangelo ha mostrato interesse per un’altra dama, Marina, Gemma ha espresso la sua delusione, mentre Tina Cipollari ha criticato duramente il comportamento del cavaliere. Questi eventi saranno al centro delle prossime puntate di Uomini e Donne, promettendo emozioni forti e nuovi sviluppi nelle storie dei protagonisti.