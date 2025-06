Uomini e Donne: Cristina e Gianmarco, il punto della situazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I riflettori su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, la coppia che ha fatto innamorare i fan di Uomini e Donne, non si sono ancora spenti. Ma nel delicato momento in cui Gianmarco si trova in Spagna a un addio al celibato, emergono voci di una crisi profonda. Secondo alcuni gossip, Cristina avrebbe interrotto ogni comunicazione, ignorando messaggi e telefonate. C’è davvero una rottura in atto, oppure si tratta di una fase di riflessione dopo un mese di flirt? Ripercorriamo le ultime indiscrezioni, partendo dalle dichiarazioni della stessa Cristina, fino alle segnalazioni che hanno infiammato il web.

Il silenzio social di Cristina e la vacanza di Gianmarco

Cristina in una diretta TikTok ha confermato che Gianmarco è a Marbella per un addio al celibato con gli amici, mentre lei è rimasta a casa a concentrarsi sui suoi impegni e progetti personali. Durante la live, la ragazza ha dichiarato di non avere intenzione né fretta di andare a convivere, giustificando la decisione con la necessità di conoscersi meglio. La mancanza di riferimenti diretti a Gianmarco, e il tono piuttosto freddo nelle risposte sulle domande riguardanti la relazione, hanno alimentato sospetti tra i fan, portando molti a ipotizzare una distanza ormai insanabile.

La segnalazione boom: Cristina lo ignora?

A complicare il quadro è arrivata una segnalazione: una fonte anonima vicina a entrambi avrebbe raccontato a Deianira Marzano che Cristina avrebbe “chiuso ogni contatto” con Gianmarco. Secondo questa voce, lei non risponderebbe più alle telefonate o ai messaggi, mentre lui sarebbe sconvolto e non sa più cosa fare. “Lei sta fuori di testa… zero totale,” avrebbe detto la fonte. La segnalazione termina: “Gianmarco non sa più che fare, ha provato a chiamare gli amici che abbiamo in comune ma niente. Nessuno riesce a far cambiare idea a Cristina, è una situazione assurda”.

Le smentite di Cristina e Gianmarco

Rocambolescamente, però, arriva la controprova diretta. Adnkronos ha raccontato come Cristina abbia spiegato che Gianmarco non era presente in diretta per motivi legittimi (la vacanza), ma non ha nascosto che lui l’ha seguita da remoto, intervenendo con ironia nei commenti. Gianmarco, infatti, ha partecipato alla live, scatenando la reazione dei fan e smontando l’ipotesi di una rottura netta. In più, un articolo su Fanpage.it evidenzia che Cristina ha spiegato di seguire altri progetti — lavoro, grafica per l’azienda di famiglia, potenziali carriera — e che la minore attività social non va confusa con un distacco sentimentale.

E le critiche di chi li definisce “solo business”?

Sul web, alcuni influencer e blogger hanno continuato ad attaccare la coppia.Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha parlato di una relazione basata sul “business”, priva di vera complicità, definendo la loro attività social come un tentativo di guadagno maldestro. Pugnaloni ha fatto sapere: “Cristina ha fatto una diretta e sembra super scocciata, ha ignorato completamente i commenti su Gianmarco, che è da solo in vacanza con gli amici. Il bello viene quando le hanno chiesto della convivenza e lei ha risposto che non andranno a convivere. Nelle interviste tirano in ballo la convivenza come se fosse Spritz, poi nelle dirette si rimangiano tutto. Occorrono i fatti, non le parole”. Ha poi concluso: “Tra loro zero vita di coppia, zero affiatamento, è solo business o un mero tentativo di farlo (malissimo)”. I personaggi del noto programma condotto da Maria De Filippi continuano a sorprenderci e a farci sognare!